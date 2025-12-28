Alajuelense presume a Washington Ortega: el portero con más vallas invictas de Latinoamérica en 2025 (vea el ranking)

Washington Ortega quería jugar en un equipo grande y tuvo un buen año con Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense tiene motivos de sobra para sacar pecho y presumir de sus porteros, porque tanto Washington Ortega como Bayron Mora fueron determinantes en el semestre soñado de la institución rojinegra.

Mientras que los aficionados liguistas no paran de celebrar bajo la premisa de que el que es campeón festeja como quiera y hasta cuando lo desee; los números fríos resultan reveladores.

Y le dan una satisfacción adicional a ese uruguayo lleno de garra, capaz de ser un sostén para su equipo y sacar de quicio al rival con un juego mental que le encanta.

“Yo espero que vengan muchos triunfos más, muchos títulos para Alajuelense, porque la gente ha esperado un montón para esto y claro que hay que festejar y desde ya pensar en la 32″, comentó Washington Ortega.

Con datos computarizados, el sitio especializado Sofascore cataloga a Washington Ortega como el mejor guardameta de Latinoamérica, contemplando las ligas de toda la región en 2025.

El análisis revela que el charrúa de Alajuelense registró una efectividad del 84% de atajadas por juego en partidos de campeonato nacional y un sólido 79% durante la competencia internacional. Esas cifras lo catapultan en la cima del ranking de Sofascore.

La empresa tecnológica que se ha vuelto popular y referente en cuanto a data en el fútbol, brindó un informe detallado de los mejores porteros del continente en cuanto a vallas invictas.

Un rubro en el que Washington Ortega, llamado “Washi” por todos en el camerino de Alajuelense, logró quedarse con el primer puesto, superando a figuras de la talla de Lucas Bruera e Ignacio Arce, quienes militan en Venezuela y Argentina respectivamente.

Lo que realmente dimensiona la gesta del charrúa es que más de la mitad de sus encuentros fueron perfectos, porque de sus 43 apariciones bajo los tres palos solo en campeonato nacional (Clausura 2025 y Apertura 2025), en 25 ocasiones logró que el equipo rival se marchara sin celebrar un solo gol.

Además, en esos juegos encajó 23 anotaciones, lo que implica que en promedio, recibió 0,5 goles por partido en la Liga Promérica.

En el segundo semestre, Washington Ortega defendió el arco de Alajuelense en 26 partidos, correspondientes a un duelo en la Recopa, 17 juegos del Torneo de Apertura 2025 y 8 encuentros de la Copa Centroamericana de Concacaf. En todos esos pulsos contabilizó 2.325 minutos en cancha. De esos 26 duelos, terminó imbatido en 12; y encajó 18 tantos, frente a las 70 paradas clave que realizó para salvar a su equipo entre julio y diciembre.

Así gritó Washington Ortega un gol de Anthony Hernández en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Durante el primer semestre de 2025, Washington Ortega defendió el arco rojinegro en 29 partidos (26 del Clausura 2025, 1 del Torneo de Copa y 2 de Copa de Campeones de Concacaf). Fueron 2.640 minutos en cancha, en los que recibió 15 goles, con 17 marcos en cero.

Esta regularidad fue la que le permitió ganarle la partida a Lucas Bruera, quien venía con el cartel de ser el mejor puntuado de Latinoamérica en Sofascore, por sus actuaciones en la Copa Libertadores.

No es algo solo suyo, esos números también son una recompensa para el trabajo conjunto con el preparador de arqueros de la Liga, Diego Cejas; así como sus compañeros del arco: Bayron Mora, Johnny Álvarez y Daniel Velásquez.

A pesar del brillo del arquero del Carabobo, el uruguayo de la Liga sumó más arcos imbatidos, demostrando una consistencia defensiva superior.

Washington Ortega se encuentra de vacaciones en Uruguay, al tiempo que ya piensa en lo que viene. Primero debe recuperarse del desgarro en el aductor; y eso no es ningún problema, porque la Liga ahí tiene a Bayron Mora.

Los dos fueron figura y Alajuelense cuenta con ambos; mientras que es posible que Johnny Álvarez busque salir de Alajuelense para encontrar regularidad en otro club.

Washington Ortega y Bayron Mora festejaron juntos en ese último clásico que Liga Deportiva Alajuelense le ganó a Saprissa, apoderándose del título. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Washington Ortega disfruta de los asados, su familia y sus amigos en su país; al tiempo que se enfoca en recuperarse de la lesión.

Mientras tanto, la afición rojinegra celebra el hecho de tener en sus filas al guardameta más efectivo de Latinoamérica, un líder en el camerino que llena de fuerza a sus compañeros y que llora cuando piensa que desde el cielo su padre está orgulloso de su esfuerzo y sus logros.

Más vallas invictas en Latinoamérica en 2025

1. Washington Ortega (Alajuelense): 25 en 43 partidos jugados.

2. Lucas Bruera (Carabobo): 22 en 38 partidos jugados.

3. Ignacio Arce (Deportivo Riestra): 20 en 33 partidos jugados.

4. Aldair Quintana (Bucaramanga): 20 en 44 partidos jugados.

5. Andrés Mosquera (Independiente Santa Fe): 19 en 46 partidos jugados.

6. Agustín Rossi (Flamengo): 18 en 37 partidos jugados.

7. Alexis Arias (Cerro Porteño): 17 en 33 partidos jugados.

8. Agustín Marchesín (Boca Juniors): 17 en 34 partidos jugados.

9. Orlando Gill (San Lorenzo): 17 en 34 partidos jugados.

Rodrigo Rey (Independiente): 17 en 35 partidos jugados.

(*) Ranking de Sofascore, contemplando todas las ligas de la región en 2025.

Este es ranking de más vallas invictas en Latinoamérica, publicado por Sofascore. (Sofascore/Sofascore)

