Alajuelense les dijo sí: LDA Team Down competirá en la Copa Genuine en Estados Unidos

Convertidos en LDA Team Down, 14 atletas se alistan con mucha ilusión para participar en la Copa Genuine, un torneo internacional que se realizará en Houston, Estados Unidos, del 26 de julio al 2 de agosto.

Se trata de un torneo internacional de clubes dirigido a personas con discapacidad intelectual, en el que participan instituciones como París Saint-Germain, Inter Miami, Manchester United, Barcelona, As Roma, Newcastle, Brujas, Werder Bremen y Peñarol, entre otros equipos.

En el caso de Costa Rica, la Asociación Deportiva Team Down decidió tocar algunas puertas para participar con el nombre y representación de un equipo. Comenzaron con Liga Deportiva Alajuelense y la institución rojinegra les dijo: ¡Sí!

“Para nosotros, como asociación que tiene apenas dos años de fundada, esta invitación representa un logro histórico. No solo por la oportunidad de competir internacionalmente, sino porque confirma que el deporte puede abrir espacios reales de inclusión, crecimiento y visibilidad para las personas con Síndrome de Down”, expresó el presidente de la Asociación Deportiva Team Down, Alexánder Loría.

Joseph Joseph le entregó la camisa de Liga Deportiva Alajuelense a Ariel Guzmán, jugador del LDA Team Down. (Asociación Deportiva Team Down/Asociación Deportiva Team Down)

La vicepresidenta de la Asociación, Viviana Madrigal, contó que cuando se acercaron a la institución rojinegra, Joseph Joseph de inmediato les respondió que le encantaba la idea. Y la Liga se involucró de inmediato.

Eso luego de que le presentaron el proyecto a Luis Diego Corella (asociado cercano a la dirigencia) y Joseph Joseph. A ellos les expusieron el alcance de esta participación, el trabajo que vienen realizando y el impacto que tendría para sus atletas representar al país en un evento de tal magnitud.

Ellos forman parte de la Asociación Deportiva Team Down, que ahora cuenta con el impulso de Liga Deportiva Alajuelense. (Asociación Deportiva Team Down/Asociación Deportiva Team Down)

“La respuesta fue muy positiva. Liga Deportiva Alajuelense nos dio el aval para utilizar el nombre del equipo en el torneo y, además, nos brindó un respaldo muy significativo: dos juegos de uniformes, uno de casa y otro de visita, así como indumentaria de concentración, todo igual a lo que luce el primer equipo. Estamos realmente agradecidos por este respaldo”, citó Alexánder Loría.

En la Copa Genuine, a LDA Team Down le tocará disputar una preliminar donde los ubicarán en un grupo según el nivel. El torneo es para personas con discapacidad intelectual, pero este equipo que jugará con el escudo de Alajuelense sí está conformado solo por atletas con Síndrome de Down.

“Nos llena de orgullo poder acompañar a estos jóvenes en una experiencia internacional que refleja valores con los que nuestra institución se identifica plenamente: esfuerzo, trabajo en equipo, pasión y perseverancia. Estamos convencidos de que representarán con enorme dignidad tanto a Costa Rica como a nuestra institución”, expresó el gerente general de la Liga, Marco Vásquez.

Ir a la cancha en el CAR fue una gran felicidad para los integrantes de la Asociación Deportiva Team Down. (Asociación Deportiva Team Down/Asociación Deportiva Team Down)

La Asociación Deportiva Team Down nació con el propósito de abrir espacios deportivos para personas con Síndrome de Down y demostrar que, con apoyo, organización y oportunidades, esos atletas pueden participar, competir y representar dignamente al país.

“La participación en la Copa Genuine es uno de nuestros grandes retos inmediatos, pero también forma parte de un camino más amplio. En setiembre tenemos previsto el viaje al Torneo T21 en Guadalajara, y en noviembre estaremos realizando la segunda edición del Torneo Internacional de Futsal Síndrome de Down para lo cual estamos trabajando fuerte buscando apoyo”, citó Alexánder Loría.

¿Quiénes integran LDA Team Down?

El equipo de la Asociación Deportiva Team Down tiene veinte jugadores, pero a la Copa Genuine irán catorce. De ellos, el más joven tiene 19 años y el mayor, 45:

- Luis Mauricio Góngora Meza

- Ariel Guzmán Leiva

- Tomás Villarreal Rodríguez

- Maykol Cubillo Gutiérrez

- Steven Mora Muñoz

- Anthony Espinoza Chavarría

- David Leiva Araya

- Randy Ariel Madrigal Varela

- Daniel Morales Milanés

- Joel Jiménez Noguera

- Yesua Aguilar Hernández

- Ubaldo Ruiz Rodríguez

- Jafeth López Carvajal

- Esteban Steller Solórzano

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