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Alajuelense les dijo sí: LDA Team Down competirá en la Copa Genuine en Estados Unidos

Liga Deportiva Alajuelense decidió apoyar a la Asociación Deportiva Team Down, que pronto irá con 14 atletas a un torneo internacional

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense decidió apoyar a la Asociación Deportiva Team Down.
Liga Deportiva Alajuelense decidió apoyar a la Asociación Deportiva Team Down. (Asociación Deportiva Team Down/Asociación Deportiva Team Down)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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