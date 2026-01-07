Alajuelense está de luto

Liga Deportiva Alajuelense abraza a una funcionaria muy querida en un momento de dolor.

Liga Deportiva Alajuelense difundió una nota luctuosa este martes 6 de enero, solidarizándose con Silvia Nassar, ante la muerte de su madre.

En la esquela publicada en las redes sociales del club se indica que futbolistas, Junta Directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Midey Soto Sibaja.

Silvia Nassar tiene cerca de 30 años de trabajar en el área administrativa de la institución rojinegra y el club la abraza en un momento tan duro.

De inmediato, algunas personas reaccionaron a la nota luctuosa, con mensajes de fortaleza para Silvia Nassar, como Susy Cambronero, quien le escribió: “Un gran abrazo en estos momentos tan duros. Dios me les conceda mucha fortaleza y para tu hermosa mamita brille la luz perpetua”.

Marta Eugenia Montoya anotó: “Que en paz descanse”; mientras que Irene Sibaja dijo: “Que el Señor les dé fortaleza”.

Carlos Álvarez Torres indicó: “Descansa en paz. Muchas fortaleza para toda la familia en estos momentos de angustia y dolor”.

Esta es la esquela publicada en las redes sociales de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

