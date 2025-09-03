Puro Deporte

Alajuelense está de luto por muerte de exjugador que fue campeón en 1980

Liga Deportiva Alajuelense lamenta el fallecimiento de un exfutbolista recordado por su garra

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense difundió una nota luctuosa lamentando el fallecimiento de William Jiménez Mora, quien vistió los colores rojinegros en la década del 80.








