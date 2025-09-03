Alajuelense está de luto por muerte de exjugador que fue campeón en 1980

Liga Deportiva Alajuelense difundió una nota luctuosa lamentando el fallecimiento de William Jiménez Mora, quien vistió los colores rojinegros en la década del 80.

Fue un defensor central fuerte y corajudo, de esos que no daban un balón por perdido. Además, lo caracterizaba la anticipación. Y era penalero.

Jugó en equipos como Barrio México, Guanacasteca, San Carlos y posteriormente dio el salto a Alajuelense para vivir uno de los mejores momentos de su carrera.

Liga Deportiva Alajuelense envió sus condolencias a la familia de William Jiménez. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Llegó a una Liga dirigida por Iván Mraz y que tenía jugadores como Freddy Méndez, Jorge Chévez, Alejandro González, Jorge White, Marvin Álvarez, Luis Raquel Ledezma, Rodolfo Mills, Javier Jiménez y Nelson Bastos.

Así como Bernardino “Nino” Chaves, Ronald Ureña, Enrique “Quique” Vásquez, Álvaro Solano, Gilberto “Beto” Ugalde, Carlos Torres, Rafael Ángel Hidalgo y Mario “Squirt” Barrantes, entre otros. Y junto a todos ellos, William Jiménez fue campeón nacional con la Liga en 1980.

William Jiménez fue una pieza importante de Liga Deportiva Alajuelense en 1980. (Facebook Jugadores Históricos de LDA/Facebook Jugadores Históricos de LDA)

William Jiménez fue un defensor central fuerte, con un paso importante por Liga Deportiva Alajuelense. (Facebook Jugadores Históricos de LDA/Facebook Jugadores Históricos de LDA)

