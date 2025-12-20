Alajuelense está de luto horas antes de la final contra Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense lamenta el fallecimiento de un ferviente aficionado del club.

Horas antes de que se juegue el partido definitivo de la final segunda ronda del Torneo de Apertura 2025 entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, el cuadro rojinegro publicó una nota luctuosa lamentando la muerte de Lázaro Broitman Feinzilber, a los 62 años.

Se trata de un experto en derecho que durante muchos años fue asociado del club, y quien durante un tiempo ejerció el cargo de fiscal de la Junta Directiva.

Alajuelense publicó la esquela en sus redes sociales, señalando que futbolistas, directivos y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Lázaro Broitman, y que desean fortaleza para sus familiares y amigos.

Muy rápido, varias personas que lo conocían emitieron sus mensajes de condolencias, como Saúl Befeler, quien escribió en el Facebook de Alajuelense: “Hoy la Liga honrará la memoria de quien fuera mi gran amigo y un manudo de corazón, dándonos la 31″.

Óscar Mejías apuntó: “Bendiciones”; mientras que Esteban Ramírez escribió: “Por él, la 31″.

Lázaro Broitman falleció la madrugada de este sábado 20 de diciembre, a los 62 años. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

