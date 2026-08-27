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Alajuelense escribirá su destino en la Copa Centroamericana con estos hombres: vea la alineación

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer los titulares y los suplentes para el partido contra Plaza Amado en la Copa Centroamericana de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín

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Así fue el atardecer en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador jugarán en la definición del grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Así fue el atardecer en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador jugarán en la definición del grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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