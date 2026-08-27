Alajuelense escribirá su destino en la Copa Centroamericana con estos hombres: vea la alineación

Así fue el atardecer en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador jugarán en la definición del grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense afronta el partido de la verdad esta noche, a partir de las 8:36 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. En su casa, el León tendrá que resolver el lío en el que se encuentra.

¿Clasificará la Liga a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, en la que es el actual tricampeón? Eso está por verse.

Para el gran reto, Ismael Rescalvo confeccionó una alineación estelar conformada por Washington Ortega, Farbod Samadian, Yeison Molina, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Rashir Parkins, John Paul Ruiz, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Ronaldo Cisneros y Kenyel Michel.

En la suplencia, la Liga tiene a Bayron Mora, Daniel Velásquez, Deylan Paz, Anthony Hernández, Roan Wilson, Kyan McDonald, Yerlan Sosa, Deylan Aguilar, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Esteban Cruz y Ethan Barley.

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