Al estilo de Estados Unidos vs. Costa Rica: Vea el golazo en partido jugado bajo una tormenta de nieve

Probablemente, ver que se juegue un parido bajo la nieve, no es nuevo para usted, quién no recuerda el 22 de marzo del 2013, cuando Costa Rica debió jugar un encuentro eliminatorio contra Estados Unidos bajo una intensa nevada.

Lo insólito en este tipo de compromisos, es que se presente un golazo, como sucedió el domingo en Canadá.

El Atlético Ottawa, franquicia del Atlético de Madrid, se proclamó campeón de la liga profesional de Canadá, la Canadian Premier League (CPL), al imponerse por 2-1 en la prórroga al Cavalry FC de Calgary, en medio de la nieve.

WHAT. A. GOAL. 🤯



ATLETICO OTTAWA TIE THE GAME ON AN ABSOLUTELY INSANE BICYCLE KICK IN THE SNOW ❄️😱#CPL pic.twitter.com/A4lZW15ENb — TSN (@TSN_Sports) November 9, 2025

El centrocampista David Rodríguez, del Atlético Ottawa, empató con un espectacular gol que entró por la escuadra izquierda.

With this 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐁𝐈𝐂𝐘𝐂𝐋𝐄 𝐊𝐈𝐂𝐊 𝐆𝐎𝐀𝐋, Atlético Ottawa are crowned champions of Canada for the first time ever 🤯🏆🇨🇦



But just look at these snowy conditions… insane stuff 😅❄️



🎥 @CPLsoccer pic.twitter.com/RQeG9PGno6 — 433 (@433) November 10, 2025

El partido comenzó mejor para la visita con el gol de Fraser Aird, pero rápidamente David Rodríguez metió un golazo de tijera con la pelota naranja que hizo delirar a los presentes en el estadio TD Place de Ottawa.

La condición climática provocó que algunas personas deban ingresar con máquinas para limpiar un campo de juego que estaba teñido de blanco.

Finalmente, y ya en tiempo extra, el mismo Rodríguez marcó el segundo para que el Ottawa festejara un título inolvidable.