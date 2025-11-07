Puro Deporte

Ahora puede ver y escuchar a Yashin Quesada a toda hora y cualquier día de la semana

El periodista posee varios programas y dijo ahora ya se realizó como profesional

Por Milton Montenegro

El periodista Yashin Quesada vuelve a sacudir los medios de comunicación, ahora con un proyecto que, según dijo, “es lo que quería para realizarme como profesional”, aseguró Yashin.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

