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Aficionados lanzaron sombreros en el inicio del Mundial 2026: ¿por qué hicieron eso? (video)

Se dio antes de que comenzara el juego de México contra Sudáfrica

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Por Milton Montenegro
Los aficionados lanzaron sombreros durante el partido inaugural
Los aficionados lanzaron sombreros durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica. (Cuenta X del Diario Record/Cuenta X del Diario Record)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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