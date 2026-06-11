Aficionados lanzaron sombreros en el inicio del Mundial 2026: ¿por qué hicieron eso? (video)

La fiesta del inicio del Mundial 2026 se vivió en grande: música, baile y sombreros volando desde las graderías.

Información del diario El Universal de México señala que 85 mil aficionados se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula para vivir el partido inaugural del Mundial de 2026, y a cada uno de ellos se le entregó un sombrero que fue depositado en sus asientos, listo para recibir al equipo en cuanto saliera al campo de juego.

Después de la ceremonia de himnos, los aficionados lanzaron desde las tribunas todos sus sombreros, dejando como imagen un recuerdo inolvidable de esta Copa del Mundo.

El sombrero puede colocarse sobre la cabeza y emula uno de los íconos más reconocibles de la cultura mexicana. No es solo un accesorio decorativo, sino una forma de participación activa del público dentro del espectáculo. La idea es que cada persona en el estadio forme parte de una imagen colectiva que refleje identidad y celebración.

Pero al final de la inauguración, los aficionados los lanzaron a la gramilla y se dio un gran espectáculo desde las gradas.

Otro de los elementos que más llamaron la atención fue la presencia de papel picado colocado en las butacas. Los colores vibrantes recorrieron las filas del estadio y generaron un efecto visual que transformó por completo el ambiente habitual del recinto. Este detalle, profundamente arraigado en las celebraciones mexicanas, se convirtió en un símbolo de bienvenida para el mundo entero.

A esto se sumaron banderas de distintos países que ondeaban dentro del estadio, anticipando la diversidad de aficionados que llegarán durante el torneo.

Le lancer de sombrero des Mexicains avant le début du match d’ouverture 🇲🇽🤩🤠 pic.twitter.com/d1cU9RLitz — Actu Foot (@ActuFoot_) June 11, 2026

La vista desde los puntos más altos del estadio reveló una composición casi artística. Los colores del papel picado, las banderas internacionales y la estructura monumental del recinto crearon una imagen que resume el espíritu del evento. Es una mezcla entre tradición y modernidad que solo un estadio con tanta historia puede sostener.

También se encontraba un objeto colocado en cada butaca. Se trata de un sombrero armable diseñado especialmente para los aficionados. La instrucción es simple y, al mismo tiempo, simbólica: “Join the celebration”, dice el mensaje impreso, acompañado de la invitación a unirse a la fiesta del futbol mundial.