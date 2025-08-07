Afición desesperada tira maletas a la cancha gritándole a su técnico que se vaya (video)

Una de las protestas más creativas y desconcertantes en el fútbol se produjo en Lituania y le da la vuelta al mundo en las últimas horas, generando todo tipo de reacciones.

Los hinchas del Zalgiris Vilnius no se anduvieron con rodeos y le tiraron las maletas a la cancha al técnico Vladimir Cheburin, pidiéndole (o más bien gritándole) que se vaya.

Fue una escena que se volvió viral y dejó boquiabierto a más de uno. Todo pasó justo al inicio del clásico contra el Kauno Zalgiris.

El pitazo inicial se vio silenciado por una lluvia de maletas que caía al césped, convirtiéndose en una imagen surreal.

Esta imagen generada con inteligencia artificial da una clara idea de lo que pasó de manera insólita en un partido en el fútbol de Lituania. (Google IA/Inteligencia Artificial LN)

¿La reacción del técnico? En lugar de enfurecerse, Vladimir Cheburin se limitó a observar y aplaudir el “mensaje” de sus hinchas.

Pero eso no es todo, la situación se volvió aún más extraña cuando los propios jugadores tuvieron que recoger el equipaje para poder continuar el juego.

El final de la historia resultó el más amargo: el Zalgiris terminó perdiendo 2-1 y sigue en una profunda crisis.

Lo que hace este episodio aún más intrigante es que Vladimir Cheburin, el técnico que ahora es blanco de valijas, es una verdadera leyenda para el club.

Desde que llegó en 2021, conquistó cinco títulos, incluyendo tres ligas. Sin embargo, su reciente eliminación de la Conference League y el actual sétimo puesto provocaron que la paciencia de la afición se termine.

Este hecho demuestra que en el fútbol, el pasado no importa, solo cuenta el presente.

La historia del Zalgiris, un club que sus propios hinchas rescataron de la quiebra, mezcla pasión y compromiso, pero también una locura cuando las cosas no salen.

Ahora, esa misma pasión se transformó en una protesta prácticamente sin precedentes, con fanáticos capaces de hacerle un “regalo de despedida” a su héroe, porque le tienen las maletas listas, y se las tiraron a la cancha.