Afición desesperada tira maletas a la cancha gritándole a su técnico que se vaya (video)

La situación se volvió aún más extraña cuando los propios jugadores tuvieron que recoger el equipaje para poder continuar el juego

Por Fanny Tayver Marín

Una de las protestas más creativas y desconcertantes en el fútbol se produjo en Lituania y le da la vuelta al mundo en las últimas horas, generando todo tipo de reacciones.








