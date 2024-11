Afición de Saprissa se pronuncia sobre el futuro de Mariano Torres y otras figuras que terminan contrato

En el Deportivo Saprissa viven días cruciales, no solo en la cancha en lucha por la clasificación a las semifinales, sino porque fuera de ella deben decidir a cuáles jugadores renovarán.

El mes próximo terminan contrato Mariano Torres, Luis Díaz y Ryan Bolaños. Además, se vencen los préstamos de Gino Vivi y el panameño Eduardo Anderson. Vivi pertenece a Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos, y Anderson es ficha de Alianza de Panamá.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, es quien definirá el futuro de los futbolistas en el club, o al menos el de cuatro de ellos, ya que Mariano Torres es el único que tiene la potestad de decidir si continúa o se marcha de la institución.

“De momento, no hemos pensado en nada; queremos ver que los jugadores rindan. Evidentemente, cuando un jugador está cerca del final de su contrato, a excepción de Mariano Torres, que es diferente, los otros cuatro tienen que dar su mejor versión. A nosotros nos exigen siempre al máximo, y esperaré hasta que termine el torneo para tomar una decisión con ellos. Puede pasar que jugadores que están bajo contrato y no están dando el nivel que consideramos deban salir”, le dijo Sergio Gila a La Nación hace mes y medio.

La Nación, en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace) hizo un sondeo con los aficionados morados, a quienes se les preguntó: ¿De estos cinco, a quiénes renovaría?

A los saprissistas se les dio la opción de votar por cada uno de los cinco jugadores. También podían escoger entre las alternativas “a todos”, “solo a Mariano Torres” o “a ninguno”.

Así terminó el sondeo que hizo La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa.

1.810 personas respondieron que se debe renovar a Mariano. 1.155 apoyan la continuidad de Luis Díaz, 922 quieren seguir viendo a Gino Vivi vestido de morado, 715 respaldan a Ryan Bolaños, 709 apoyan al canalero Eduardo Anderson y 115 consideran que no deben renovar a ninguno de los cinco.

Es importante aclarar que en los casos de Vivi y Anderson, no depende únicamente de Saprissa y de los jugadores, sino también de los clubes que los prestaron, ya que puede ser que ya no quieran cederlos o planteen la posibilidad de venderlos, lo cual podría no interesar a los morados si implica una compra.

El 35% de los aficionados que participaron en el sondeo esperan que Mariano Torres, quien ya tiene ocho años en el equipo, siga en el club. El 22% se inclinó por Luis Díaz, el 17% por Vivi, el 12% apoyó a Ryan y a Anderson y el 2% no quiere a ninguno.

“La verdad es que todavía no sé cómo está mi futuro; no he estado pendiente de nada de eso. Antes, estuve enfocado en recuperarme (estuvo lesionado) y en ayudar al equipo lo más rápido posible para conseguir nuestros objetivos este torneo”, opinó Eduardo Anderson sobre su situación con Saprissa.

El canalero de 23 años llegó a Tibás en enero de este año, cedido a préstamo por el Alianza. El zaguero agregó que no sabe nada sobre su posible renovación.

“La verdad, todavía no he hablado con mi agente sobre eso; ahorita, solo estoy pensando en este torneo, en el presente”, señaló Anderson.

Gino Vivi y Luis Díaz terminan contrato con el Deportivo Saprissa en diciembre. Vivi está a préstamo por parte del Galaxy de la MLS, y Díaz confirmó que ya inició negociaciones para renovar. (JOHN DURAN)

Uno que ha elevado su nivel e incluso tomó la titularidad con José Giacone es Luis Díaz, quien ha destacado con el argentino como extremo o lateral derecho.

“Yo quiero quedarme. Estar en Saprissa le da un plus más grande al jugador; sabemos lo que representa la institución. Jugar para Saprissa abre las puertas en el exterior. Si me toca quedarme, seguiré dando lo mejor, continuaré a muerte”, afirmó Díaz hace dos semanas en conversación con La Nación.

La semana pasada, antes del partido que Saprissa disputó contra Santos, Luis Díaz le dio una gran noticia a los seguidores del club.

“Sergio Gila ya había hablado conmigo sobre la renovación; esta semana se sienta con mi representante a negociar”, comentó Luis Díaz en FUTV.

Luis va a cumplir un año con Saprissa; firmó en diciembre del año pasado y con el equipo celebró el título del Clausura 2024.

A lo largo de este año, Luis Díaz ha sumado un total de 25 partidos (17 como titular) en los que convirtió cuatro goles y aportó cinco asistencias.

Lo que le falta a Saprissa

Domingo 17 de noviembre

Liberia vs. Saprissa

Miércoles 20 de noviembre

San Carlos vs. Saprissa

Domingo 24 de noviembre

Saprissa vs. Santa Ana

