Afición de Saprissa lanza advertencia a Óscar Ramírez antes del clásico

La presencia de Óscar Ramírez como nuevo técnico de Alajuelense no inquieta a los aficionados del Deportivo Saprissa, quienes están seguros de que el “Machillo” debutará con derrota.

A los morados no les preocupa el cambio de técnico en la Liga, menos la presencia de Ramírez. Ellos creen y confían en su equipo, que no solo viene de cuatro victorias seguidas, sino que golpeó la mesa tras derrotar de visita 1-2 a Puntarenas en su último compromiso. Saprissa le quitó el invicto a los porteños, quienes en el campeonato no habían caído en su casa.

Rojinegros y saprissistas se enfrentan el lunes próximo a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, y un triunfo de los tibaseños los llevará a 34 puntos, los mismos que posee Alajuelense. Además, acabarían con otro invicto: el de los rojinegros, quienes no han perdido en el certamen.

Los seguidores de Saprissa están seguros de que saldrán con la victoria de la cancha manuda. Así se desprende del sondeo realizado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace).

A los aficionados saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo le irá a Saprissa el lunes en el clásico?

Las opciones de respuesta fueron: Saprissa gana por la mínima. Saprissa gana con dos goles de diferencia. Saprissa empata. Saprissa pierde.

En el sondeo participaron 1.968 personas. De ellas, 1.308 (66 %) consideraron que Saprissa gana por la mínima; 465 (24 %) opinaron que Saprissa gana con dos goles de diferencia; 122 (6 %) señalaron que el partido terminará empatado; y 73 (4 %) indicaron que Saprissa pierde.

Esta fue la respuesta de los aficionados de Saprissa en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Sabemos que el rival nos va a meter presión, pero tenemos que saber jugar el partido. Este es un juego diferente a todos y va a ser difícil porque jugamos en la cancha de ellos”, dijo Mariano Torres, capitán de Saprissa.

Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, coincidió con Mariano y aseguró que, pese al buen momento de su equipo, el lunes en la cancha cualquier cosa puede pasar.

“Es un clásico y es muy difícil, independientemente del momento de los dos; ese día es diferente. Vamos a disfrutar del partido, todos debemos hacerlo, y tiene que ser una gran fiesta”, opinó Paulo.

Saprissa perdía en el último clásico, pero en tiempo de reposición los morados empataron 1-1 ante Alajuelense. Fidel Escobar se topó en varias ocasiones con Alberto Toril. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El estratega morado añadió que vive su primer clásico en el banquillo con mucha responsabilidad.

“Ustedes (prensa) me han escuchado decir que hay que disfrutar de la competencia. Estoy disfrutando de esto, de volver, y disfruto la competencia y lo hago con mucha pasión. El tiempo que uno dedica a la preparación de los partidos y entrenamientos es grande, y uno lo hace con mucho gusto. Como jugador viví un clásico en Argentina, Inglaterra, Japón, y ahora lo tengo como técnico”, señaló Paulo.

La última vez que Saprissa y Alajuelense se enfrentaron fue el 9 de febrero de este año en el Estadio Ricardo Saprissa. La Liga ganaba 0-1 con gol del brasileño Anderson Canhoto, pero los morados empataron en la “saprihora”, con anotación del español Sabin Merino.

