Aarón Salazar habla de la mística de Alajuelense

Aarón Salazar es uno de esos jugadores que cuando comenzó el Torneo de Copa 2024-2025 formaba parte de otro club, pero que jugará la final con Liga Deportiva Alajuelense y eso lo entusiasma, porque se trata del primer cetro que puede ganar con los rojinegros.

“Estoy muy motivado, muy ilusionado por poder ganar el primer título aquí. El torneo pasado vi el partido que tuvieron, la última final y fue un ambiente muy bonito. Así que estoy dispuesto a dar mi 100% y con la ilusión al tope para ganar mi primer título con esta camiseta”, afirmó Aarón Salazar.

Según el defensor, la semana larga le sienta bien a todos los equipos, pero más a la Liga, por el trajín que acarrea, y él cree que el descanso es importante, complementado con días para trabajar y afinar detalles.

LEA MÁS: Bryan Ruiz sabe mejor que nadie lo que pueden hacer los cachorros de Alajuelense

“Está claro que tenemos que corregir diferentes aspectos del funcionamiento del juego, así que aprovechamos estos días para eso. Este partido lo estamos tomando con mucha seriedad, pues es una final, y sabemos que tenemos que ganarla”, comentó.

También considera que desde el punto de vista de los jóvenes, el Torneo de Copa se convierte en una buena oportunidad para que ellos se muestren.

“Nosotros los vemos día a día y sabemos de la calidad que ellos tienen y nos demuestran, ahora que lo pongan a disposición del equipo en un partido oficial”, citó.

LEA MÁS: Joseph Joseph sobre Mundial de Clubes: ‘Estamos en la obligación de pelear ese derecho’

Además, hizo énfasis en que en Alajuelense no piensan en otra cosa que no sea la victoria.

“Yo en lo personal sigo creyendo en la mística de este equipo, que me ha demostrado que es un equipo grande, que es un equipo que tiene que ir el sábado a buscar el marcador y demostrar esa casta”, indicó.

Aarón Salazar va en busca de su primer título con Liga Deportiva Alajuelense

Al referirse a Puntarenas FC, Aarón Salazar comentó que es un equipo que ha tenido un buen torneo y que está en la cima del campeonato y en la final del Torneo de Copa.

”Desde el punto de vista táctico, pues es un equipo que sabe defenderse y sabe tener bien la pelota. Su mayor fortaleza es, me parece, el contragolpe.

”Tiene jugadores veloces arriba que marcan esa diferencia cuando están en superioridad. Así que, esta semana afinamos esos detalles para poder contrarrestar esas fortalezas que tiene Puntarenas”, detalló.

El último día de febrero, Alajuelense y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentaron en el Estadio Alejandro Morera Soto y fue un partido bravo, que culminó con un empate sin goles. Esta vez, de igual forma, promete ser un duelo bravo, máxime que se contará con el ímpetu de los jovenes.

Anderson Canhoto y Alberto Toril andan en busca de ser protagonistas de nuevo con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“Casi el 50% del equipo va a cambiar, por lo menos en nuestro caso. Con lo que veo día a día en cada entrenamiento, me parece que no va a haber mucho cambio en la cancha en cuanto al juego, ya que la calidad de ellos la tienen, también la idea. Tienen todo el torneo de estar entrenando con nosotros y me parece que se van a acoplar bastante”, opinó Aarón Salazar.

La final del Torneo de Copa se jugará a un partido único, este sábado 22 de marzo, a las 8 p. m., en terreno neutral, en el Estadio Nacional.

“Es una cancha que nos sienta bastante bien. Tuvimos buenos resultados ahí, sacamos la mayoría de victorias en los partidos que nos tocó jugar ahí. Así que, bueno, cancha natural, buena cancha, favorece para el buen funcionamiento del fútbol y la idea que nosotros tenemos también”, concluyó Aarón Salazar.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.