A Paulo Wanchope se le vino la prensa encima por no poner a un jugador

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, se refirió al empate de su equipo 1-1 contra Liberia.

Tras el juego ante los pamperos, Paulo atendió a los medios en la conferencia de prensa. Al técnico le insistieron sobre Sebastián Acuña, quien venía con regularidad con el anterior cuerpo técnico, pero Chope no le dio minutos frente a los liberianos.

- ¿Cuál es su análisis del juego y del empate final? ¿Qué le faltó al equipo?

-Tengo la misión de buscar una base, una estabilidad y buscando esa base, quiero darle la oportunidad a algunos jugadores, poder observarlos y además sacar los tres puntos. Es una misión bonita e importante. Hubo un poco más de presencia en el área, porque llegamos, tuvimos volumen de juego y centros muy buenos y tal vez no estábamos en la dirección correcta para impactar, pero sobre eso estamos, tratando de variar el juego y no solo recargar por las bandas.

- ¿Cuál es el argumento futbolístico para darle pocos minutos a Sebastián Acuña en estos partidos y qué piensa de que la afición se metiera con algunos jugadores?

-Todos me están convenciendo, es una decisión, que uno toma. Acuña se entrena muy bien y Guzmán es de mucha experiencia, siempre juega hacia al frente y uno entiende a la gente que quiere ver a su equipo jugar bien y ganar. No le reprocho nada a la gente que está acostumbrada a ver a su equipo en los primeros lugares.

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, no se preocupó mucho por el empate 1-1 ante Liberia. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

- ¿Qué expectativa se tiene con Sebastián Acuña?

-Expectativa es grande alrededor de todos los jugadores, todos quieren hacer lo mejor y llegar a la Selección. No le tocó por una disposición nuestra y nada más. Seguirán en la lucha para estar en el once de Saprissa y llegar a la Selección. En caso de Deyver Vega, tiene capacidad de jugar de punta, de 10, es habilidoso y no lo hizo mal.

- ¿Cuál es la estructura táctica que trabaja, qué busca?

-Yo busco equilibrio en Saprissa y creo que lo estamos logrando, nos falta un poco más de fluidez con la pelota. A veces se ve fluido, otras no y estamos sobre la marcha.