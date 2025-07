90 años de Saprissa: Revelaciones sorprendentes de ídolos de Alajuelense, Herediano y Cartaginés que casi se visten de morado

El Deportivo Saprissa celebra 90 años de fundación: nueve décadas de gloria, triunfos, cetros, algunas tristezas y anécdotas que pocos conocen alrededor del cuadro morado.

Una de esas historias que poco trascienden es cuando figuras icónicas de Alajuelense, Herediano y Cartaginés estuvieron cerca de firmar con los tibaseños y defender la camiseta morada. Incluso uno de ellos recordó que, en un partido, reforzó a Saprissa y hasta anotó un gol.

Mauricio “Chunche” Montero recordó que directivos de los morados conversaron con él en su casa, le ofrecieron un buen contrato, pero el ídolo manudo prefirió seguir de rojinegro.

“Una vez tuve la oportunidad de fichar con Saprissa, cuando Óscar (Ramírez) se fue al equipo morado (década de los 90). A mí me ofrecieron el mismo contrato que le dieron a él. La junta directiva me buscó, vinieron a mi casa y conversaron conmigo. Les dije que estaba en negociaciones con Alajuelense y, al final, con el consentimiento de toda la familia, decidí quedarme en Alajuela”, dijo Mauricio ante consulta de La Nación.

El “Chunche” recordó por qué le dijo que no a los directivos morados.

“El contrato de Saprissa era mejor, pero quería estar tranquilo, andar en la calle y que nadie me reclamara nada. En ese tiempo se daba que alguno de un equipo grande pasaba al rival y se presentaban problemas cuando estaban en sus cosas privadas; alguien reclamaba y no se podía andar tranquilo”, opinó Montero.

Mauricio "Chunche" Montero recordó que el Deportivo Saprissa le ofreció un buen contrato, pero no quiso que la afición manuda le reclamara. (Archivo)

Por su parte, Claudio Jara era un figurón de Herediano y Carlos Linaris, entrenador saprissista, lo buscó en 1993 para llevarlo al equipo.

“Él quería que yo fuera parte del plantel, pero lo que hice fue reforzar a Saprissa. Fue en un amistoso contra Comunicaciones de Guatemala y anoté el gol del empate”, aseguró Claudio Jara.

Jara explicó por qué, pese al interés del técnico, no firmó con los morados.

“Le dije que tenía todo arreglado con Alajuelense. Me fui a Alajuela dos años porque Isaac Sasso (presidente de Herediano) estaba en Barcelona y no me arreglaba. Logré conversar con él y me dijo que tenía que convencer a algunos directivos, porque algunos no estaban seguros de que yo siguiera. Como me dijo eso, me fui a firmar con Alajuela”, aseguró Claudio Jara.

Claudio Jara recordó que reforzó al Deportivo Saprissa en un amistoso contra Comunicaciones. (Albert Marín)

Otra reconocida figura del fútbol nacional que estuvo cerca de unirse al conjunto tibaseño fue Rándall “Chiqui” Brenes.

“Bajo la gerencia de Víctor Badilla, tuve acercamientos para ir a Saprissa. No recuerdo el año, creo que en el 2011 o en el 2012; el entrenador era Alexandre Guimaraes.

“Siempre agradecí todos los intereses, pero en ese momento tenía otras prioridades, ya manejaba ofertas en el exterior; de hecho, fue cuando me fui para Azerbaiyán”, señaló Rándall Brenes.

Una publicación de La Nación de 2012 hizo referencia a lo que pudo ser el paso de “Chiqui” a Saprissa.

“Si bien el club tibaseño no adelantó montos, del lado brumoso sí trascendió que la primera propuesta fue de $25.000, aunque las pretensiones de la directiva cartaginesa por el Chiqui eran de $50.000”, informó este medio.

El Deportivo Saprissa quiso al "Chiqui" Brenes en sus filas, pero el jugador ya tenía adelantado su paso al exterior. (Mayela López)

Mauricio Montero, Claudio Jara y Rándall Brenes no se arrepienten de no haber sido parte de Saprissa, pero afirmaron que les hubiera agradado llegar al equipo más ganador del país.

“Me hubiera gustado jugar con Saprissa, como muchos que han jugado con La Liga, Herediano o Cartaginés, pero no me arrepiento porque tengo la virtud de que, si me topo un morado, siempre me da la mano o me dan una atención, y eso significa mucho para mí”, dijo Mauricio, quien añadió que la afición de Saprissa siempre lo trató bien.

“Tengo una anécdota muy grande. Le ganábamos a Saprissa en su estadio y la gente botó la malla que estaba detrás del marco sur (1992). Evaristo Coronado y yo fuimos a decirles que se calmaran, que no se metieran a la cancha, que dejaran seguir el partido, y ellos hicieron caso, se calmaron y volvió a iniciar el juego. Eso no cualquiera lo puede hacer”, recordó Montero sobre ese pasaje, en abril de 2018.

“Creo que a cualquier futbolista le apetece estar en una institución grande y Saprissa, Herediano, Alajuelense y Cartaginés son los cuatro grandes de Costa Rica, los que siempre van a pelear los campeonatos. Arrepentirme no, porque las decisiones que tomé fueron las correctas, pero ¿a qué jugador no le hubiera gustado jugar con los grandes?”, afirmó Claudio Jara.

Mientras que Rándall Brenes comentó que las decisiones que se toman en la vida no se pueden ver como malas o buenas: son instantes, determinaciones.

“Decir si lo que uno decidió fue bueno o malo no aplica en las cosas que no pasan en el diario vivir”, aseguró el “Chiqui” Brenes.

