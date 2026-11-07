Zafarrancho en Consejo Nacional del SEC por reclamos contra Yorgina Alvarado

Una sesión del Consejo Nacional de Representantes del Sindicato de la Educación Costarricense (SEC) fue escenario de un zafarrancho, este sábado, en el hotel Radisson en San José, principalmente por reclamos contra Yorgina Alvarado y Marcos Rodríguez, secretaria general y secretario de finanzas de la organización que fueron destituidos de sus cargos.

En videos difundidos por los encargados de prensa del SEC se observan numerosos reclamos que se lanzaron desde los diferentes grupos.

“Fuera, fuera”, se escuchaba con frecuencia, así como “expulsión, expulsión”, en referencia a la sanción que pesa sobre Alvarado y Rodríguez. Dichos gritos arreciaron cuando la exsecretaria usaba la palabra y presentaba la agenda de la sesión que, al parecer, no habría tenido votos para su aprobación.

Aunque el estatuto del SEC establece que dicha reunión debe ser dirigida por el presidente del sindicato, que es Gilberth Díaz, Alvarado habría acaparado el uso del micrófono y, cuando Díaz lo tomaba, el aparato no funcionaba.

Yorgina Alvarado sostiene que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) revocó la decisión que ordenaba su expulsión del sindicato y que continúa siendo la secretaria general de la organización.

Una sesión del Consejo Nacional de Representantes del SEC tuvo que suspenderse después del zafarrancho que se armó contra Yorgina Alvarado, por dirigir esa sesión pese a haber sido expulsada. (Captura de pantalla videos cortesía Prensa SEC/La Nación)

Sindicalistas presentes en el lugar denunciaron que, por instrucción de la Alvarado, el micrófono no funcionaba cuando lo usaba Díaz, quien era el responsable de dirigir la sesión.

Agregaron que, cuando ella puso a votación la agenda del día, la habría dado por aprobada, pese a que en realidad no había suficientes votos para ello.

El SEC también denunció que Alvarado intentó llamar a la Fuerza Pública para sacar a las personas que le hicieron los reclamos y que pretendía hacer la sesión del Consejo Nacional de Representantes sin el cuórum requerido.

Al final, por los reclamos y la tensa situación entre los presentes, la sesión se tuvo que suspender.

En declaraciones al medio Trivisión, Yorgina Alvarado dijo que la sesión había sido convocada por el Directorio desde el miércoles pasado, y adujo que Gilberth Díaz hizo una convocatoria adicional, en el mismo lugar, a la misma hora, que según ella “pretende deslegitimar” la hecha por el Directorio.

“El Directorio indica que se cambiaría la sede al hotel Radisson, pero Gilberth Díaz instruyó a un grupo de simpatizantes miembros del Consejo de su tendencian, se apersonan y generan un enorme zafarrancho”, dijo la dirigente.

SEC la había suspendido

Alvarado se sigue presentando como secretaria general, junto con Marcos Rodríguez, exsecretario de Finanzas e integrante de FARO, la tendencia de Alvarado por el control del SEC, luego de que ambos fueron expulsados y destituidos tras procesos disciplinarios relacionados con el manejo de recursos sindicales.

Esos procesos de expulsión fueron avalados por el Tribunal de Ética y Disciplina del SEC, además de que la presidencia del sindicato presentó denuncias penales en la Fiscalía por presuntos delitos de administración fraudulenta, apropiación y retención indebidas y estafa.

El conflicto entre el grupo de Alvarado (Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa, FARO) y el de Díaz (Unidad y Trabajo, UTRA) surgió durante el proceso de elecciones a la dirigencia del SEC para 2026-20230.

Tras las expulsiones de Alvarado y Rodríguez, su papeleta se quedó incompleta y el Tribunal de Elecciones del SEC declaró ganador al grupo de Díaz, sin votación. Esa decisión fue impugnada por Alvarado ante el Ministerio de Trabajo.

Ella cuestionó el proceso disciplinario y denunció vulneración a su derecho de defensa.

Yorgina Alvarado intentó ingresar el martes 3 de noviembre a la sede central del SEC en Lourdes de Montes de Oca, pero personal de seguridad le impidió el acceso.