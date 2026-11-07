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Política

Zafarrancho en Consejo Nacional del SEC por reclamos contra Yorgina Alvarado

Representantes del sindicato denunciaron que se silenciaba el micrófono cada vez que Gilberth Díaz lo usaba y que Alvarado dio por aprobada la agenda sin tener los votos realmente

Sesión Consejo SEC
Yorgina Alvarado driigió la sesión del Consejo Nacional de Representantes del SEC pese a que fue expulsada. Ella sostiene que el Ministerio de Trabajo la reinstaló. Captura de pantalla videos cortesía Prensa SEC
Aarón Sequeira