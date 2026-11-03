Impiden ingreso de Yorgina Alvarado a sede del SEC; Fuerza Pública llega al lugar

Yorgina Alvarado, exsecretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), intentó ingresar este martes 3 de noviembre a la sede central de la organización, en Lourdes de Montes de Oca, pero personal de seguridad le impidió el acceso.

Según explicó un guarda de seguridad, la orden de impedir el ingreso de Alvarado proviene de la presidencia del SEC, encabezada por Gilberth Díaz, en medio de la disputa por su permanencia en la Junta Directiva del sindicato.

Oficiales de la Fuerza Pública también llegaron al lugar

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