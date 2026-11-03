Impiden ingreso de Yorgina Alvarado a sede del SEC; Fuerza Pública llega al lugar

Yorgina Alvarado, exsecretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), intentó ingresar este martes 3 de noviembre a la sede central de la organización, en Lourdes de Montes de Oca, pero personal de seguridad le impidió el acceso.
Según explicó un guarda de seguridad, la orden de impedir el ingreso de Alvarado proviene de la presidencia del SEC, encabezada por Gilberth Díaz, en medio de la disputa por su permanencia en la Junta Directiva del sindicato.
Oficiales de la Fuerza Pública también llegaron al lugar
Alvarado sostiene que tiene derecho a ingresar a las instalaciones porque, según afirma, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) revocó la decisión que ordenaba su expulsión del sindicato. Por esta razón, asegura que continúa como secretaria general de la organización.
De acuerdo con los oficiales de la Fuerza Pública presentes en el lugar, la documentación relacionada con el conflicto será remitida a la asesoría legal de la institución, que determinará las instrucciones por seguir.
Los policías señalaron que, si el personal de seguridad del SEC mantiene la negativa de ingreso, Alvarado deberá presentar la denuncia correspondiente y acudir a la vía judicial para solicitar el acceso a las instalaciones.
El incidente ocurre en medio del conflicto interno entre Alvarado y la dirigencia encabezada por Díaz, tras las expulsiones de dirigentes sindicales y la disputa por las elecciones para el periodo 2026-2030.