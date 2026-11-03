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Política

Impiden ingreso de Yorgina Alvarado a sede del SEC; Fuerza Pública llega al lugar

La exsecretaria general del SEC asegura que el Ministerio de Trabajo revocó su expulsión del sindicato y sostiene que aún ocupa el cargo

Personal de seguridad impidió el ingreso de Yorgina Alvarado a la sede del SEC. La Fuerza Pública acudió al lugar y revisará la documentación.
Personal de seguridad impidió el ingreso de Yorgina Alvarado a la sede del SEC. La Fuerza Pública acudió al lugar y revisará la documentación. Cristian Mora

Cristian Mora y Jailine González Gómez

Yorgina Alvarado, exsecretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), intentó ingresar este martes 3 de noviembre a la sede central de la organización, en Lourdes de Montes de Oca, pero personal de seguridad le impidió el acceso.

Según explicó un guarda de seguridad, la orden de impedir el ingreso de Alvarado proviene de la presidencia del SEC, encabezada por Gilberth Díaz, en medio de la disputa por su permanencia en la Junta Directiva del sindicato.

Oficiales de la Fuerza Pública también llegaron al lugar