Política

Yara Jiménez toma decisión sobre pines de oro para diputados: usualmente cuestan ¢300.000

Presidenta del Congreso manifestó que la Asamblea Legislativa gasta muchos recursos en ese pequeño pin

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Por Aarón Sequeira
Yara Jiménez pin de oro
La presidenta legislativa, Yara Jiménez, dijo que ¢300.000 por un pin de oro en el Congreso es un costo excesivo. (Asamblea Legislativa/Archivo LN/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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