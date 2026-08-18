Yara Jiménez toma decisión sobre pines de oro para diputados: usualmente cuestan ¢300.000

La presidenta legislativa, Yara Jiménez, dijo que ¢300.000 por un pin de oro en el Congreso es un costo excesivo.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció este lunes una decisión sobre los pines de oro que tradicionalmente la Administración del Congreso compra como un distintivo para los nuevos congresistas, tal como los usan los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados del Poder Judicial.

La última vez que el Congreso realizó esa compra, en marzo del 2022, adquirió pines de oro macizo, de 14 quilates. Pagó ¢182.000 por cada uno.

Para esta ocasión, cada pin podría costar hasta ¢300.000, según informó la presidencia legislativa, pero anunció que su decisión final fue no comprar esa especie de joya y, en su lugar, adquirir una de otro tipo, que costaría cerca de ¢22.000.

Jiménez alegó que la compra de esos pines de oro fue una “práctica que se mantuvo durante distintas administraciones en la Asamblea Legislativa lideradas por el PLN (Partido Liberación Nacional), PUSC (Partido Unidad Social Cristiana) y PAC (Partido Acción Ciudadana)”.

La presidenta legislativa aseguró que la decisión de no comprar el pin de mayor costo fue apoyada por la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) porque “son recursos de todos los costarricenses” y dijo que tienen “la obligación de administrarlos con responsabilidad”.

El despacho de Jiménez aseguró que, durante años, se gastaron “cientos de millones de colones” con cargo al Estado, por lo que pretende eliminar un gasto protocolario que considera innecesario y fortalecer una política de mayor austeridad y uso responsable de los recursos públicos.