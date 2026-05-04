Vuelve el aplauso a la presidencia legislativa: Yara Jiménez se deshace en elogios al gobierno de Rodrigo Chaves

Con Yara Jiménez, la presidencia legislativa cambió el tono de la respuesta al informe de labores de Rodrigo Chaves.

Después de cuatro años de réplicas duras, críticas y exigentes de parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa, este lunes volvió el aplauso a la mesa del Directorio del Congreso, en la respuesta que le dio la nueva jerarca parlamentaria, Yara Jiménez, al último informe de labores de la Presidencia de la República.

Con una actitud sonriente y llena de guiños a su anterior jefe, la exsecretaria del Consejo de Gobierno hizo un discurso totalmente sintonizado con el de Rodrigo Chaves, luego de que el mandatario diera su último informe de labores al país, en el plenario del Congreso.

En el pasado quedaron los llamados al diálogo, a la concertación, a bajar la agresividad y dejar de lado los insultos que hacía en sus respuestas a Chaves el anterior presidente legislativo, Rodrigo Arias.

Alegó que, cuatro años atrás, el país estaba en “incertidumbre económica, desconfianza institucional y desilusión”, y adujo que hoy Costa Rica “es diferente”, con proyección internacional, orden fiscal y mejores condiciones.

Los mismos datos que Chaves presentó en su informe como logros, sobre pobreza, infraestructura, desarrollo económico, seguridad pública, bienestar social, salud y educación, fueron repetidos en el discurso de Yara Jiménez como datos irrefutables, al tiempo que lanzó la misma crítica a la oposición.

“Recalco el llamado del señor presidente a los diferentes actores políticos: Costa Rica debe pasar de la inacción a la acción de los poderes y de las instituciones que se muestran renuentes al cambio”, dijo.

La presidenta agregó que el Poder Legislativo debe trascender y reconoció, en forma idéntica a Chaves, que la oposición tiene “amplias atribuciones” de fiscalizar, criticar y oponerse, pero también argumentó que los otros partidos no tienen potestad de “detener ni paralizar el desarrollo del país”.