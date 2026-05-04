Política

Vuelve el aplauso a la presidencia legislativa: Yara Jiménez se deshace en elogios al gobierno de Rodrigo Chaves

En sintonía total con el mandatario, la diputada resaltó los mismos ‘logros’ y lanzó los mismos ataques que Rodrigo Chaves

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Por Aarón Sequeira, Lucía Astorga, y Cristian Mora
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
Con Yara Jiménez, la presidencia legislativa cambió el tono de la respuesta al informe de labores de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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