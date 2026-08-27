Política

‘Violencia por drogas amenaza con trastornar el sistema político de Costa Rica’: así retrata ‘The Wall Street Journal’ la confrontación institucional del país

Medio estadounidense abordó el aumento de homicidios, el narcotráfico y las disputas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial

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Por Jailine González Gómez

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Operativo por parte de la Policía de Control de Drogas en residencial Los Geraneos en San Sebastián / Foto John Durán
'The Wall Street Journal' dedicó un reportaje a la violencia ligada al narcotráfico y la confrontación institucional en Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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