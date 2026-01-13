Política

Viceministro de Presidencia se queja de que madre en licencia de maternidad devengue salario

En un video compartido con Pilar Cisneros, el funcionario de Casa Presidencial, Alejandro Barrantes, hizo un cuestionamiento que le generó el repudio de la mayoría del plenario

Por Aarón Sequeira
Alejandro Barrantes Requeno Pilar Cisneros
En un video hecho junto con Pilar Cisneros, el viceministro de Presidencia, Alejandro Barrantes, cuestionó que una madre como la diputada Sofía Guillén reciba salario durante su licencia de maternidad. (Captura video /La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

