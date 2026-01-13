Viceministro de Presidencia se queja de que madre en licencia de maternidad devengue salario

En un video hecho junto con Pilar Cisneros, el viceministro de Presidencia, Alejandro Barrantes, cuestionó que una madre como la diputada Sofía Guillén reciba salario durante su licencia de maternidad.

En un video grabado junto con la jefa de la fracción de gobierno, Pilar Cisneros, el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes Requeno, se quejó de que una madre que está en licencia de maternidad pueda devengar su salario.

Se trata de un video donde Barrantes y Cisneros sostienen mociones presentadas por el despacho de la diputada Sofía Guillén, del partido Frente Amplio (FA), quien se encuentra en licencia de maternidad desde el 1.º de octubre y regresaría presencialmente a labores en febrero.

En el clip, Barrantes se queja de que la legisladora que “está en licencia de maternidad y no viene a sesionar, a pesar de que está recibiendo las dietas”, presentó una moción para consultar un proyecto de ley “a todo el mundo”, es decir, a varias instituciones que podrían ser afectadas.

Se trata del proyecto sobre médicos especialistas, de la diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En el video, Cisneros y Barrantes atacan a los diputados que se han quejado de que Rodrigo Chaves no convoca iniciativas de ley de 34 congresistas, precisamente los que votaron a favor de quitarle la inmunidad al mandatario.

El viceministro y la jefa chavista alegan que hay una agenda de 55 proyectos, pero los voceros de la Unidad y Liberación han enfatizado que solo hay proyectos de los diputados que salvaron a Chaves del desafuero.

Sofía Guillén responde: ‘Las mujeres por años se han aguantado tanta pelotudez, machismo y mezquindad’

A través de un video, la diputada Guillén señaló que es el colmo que haya explicarle la licencia de maternidad a un viceministro del gobierno, “que no sabe o no ha leído el Código de Trabajo y no entiende de qué trata”.

“Uy, está en licencia de maternidad, no viene a las sesiones y cobra la dieta. Sí, señor, es la licencia de maternidad, en eso consiste. Uy, cómo se te ocurre, Sofía, en medio cargo. Y si estuviera en una empresa, ay, cómo se te ocurre, en cierre fiscal, o ahora que tenemos este nuevo cliente, o ahora que venía el nuevo contrato. ¡Nunca es el momento de acogerse a una licencia de maternidad!“, reclamó Guillén.

La frenteamplista enfatizó que hacer una nueva vida no es jugando y dijo que las mujeres se merecen todo el respeto, que durante años han tenido que aguantarse “tanta pelotudez, machismo y mezquindad a lo que hacen”.

Guillén también le dijo al viceministro que ella sigue, incluso después de dar a luz, siendo parte de la sociedad y siendo parte de la vida pública.

“Sigo haciendo mi trabajo, señor viceministro, aunque usted no lo crea”, dijo.

Las manifestaciones del viceministro también tuvieron un fuerte impacto en la sesión del plenario de este martes, donde las independientes Kattia Cambronero, Gloria Navas y Cynthia Córdoba manifestaron su apoyo a Guillén y fustigaron al viceministro.

También los frenteamplistas Jonathan Acuña y Rocío Alfaro calificaron como bajeza y vergüenza lo dicho por Barrantes, lo mismo que las liberacionistas Monserrat Ruiz y Dinorah Barquero.

La vicepresidenta Vanessa Castro recordó que ella, precisamente hace 25 años, fue la primera persona congresista en dar a luz durante su diputación, lo que implicaba que nadie sabía qué hacer en aquel momento.

“Como fui la primera mujer en tener un hijo en la Asamblea, yo vine ocho días después y lo único que pude hacer fue traer a mi bebé, que se desarrolló aquí, bueno, en el otro plenario, el primer año, pero eso no tiene que volver a suceder”, dijo la socialcristiana.