Vecina de Heredia alza la voz contra las autoridades ante macabro crimen de los dos primos asesinados en bar: Tienen que actuar a favor de nosotros, no de los patentados

Flory Sánchez, vecina de Heredia, denunció la falta de acción de las autoridades municipales y del Ministerio de Salud, luego de que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraran los cuerpos de dos primos asesinados y enterrados en una fosa dentro de un bar en su comunidad, en el centro de Heredia.

Sánchez manifestó su preocupación por el aumento de bares en su comunidad, ubicada en una zona residencial donde habitan muchos adultos mayores. En su criterio, el reciente hallazgo revela la inacción de unas autoridades que no reaccionan pese a que los residentes han recibido amenazas cuando denuncian irregularidades.

“Dios quiera que esto sea un cambio para la misma alcaldesa. La Policía Municipal tiene que actuar ya a favor de nosotros, no de los patentados”, afirmó Sánchez.

Según la vecina, son muchas las denuncias sobre desorden y problemas relacionados con los bares, pero no reciben una respuesta efectiva de las autoridades porque la Municipalidad de Heredia está a favor de los dueños de los establecimientos, quienes pagan altas sumas al ayuntamiento por los costos de las patentes de funcionamiento.

“Hay como diez o cinco, hay varias denuncias de aquí. Lo que pasa es que a la gente le da como miedo hablar. Yo soy una que siempre voy de frente con los bares de mi barrio. Aquí hay un grupo que se llama Heredia por la Paz, que trabajamos para eso, para evitar todas estas cosas, para que la Municipalidad tenga más supervisión de estos lugares. ¿Por qué? Porque viene gente que viene a robarnos la Paz.

“Nosotros somos una zona residencial y tenemos adultos mayores. No nos respetan. El Ministerio de Salud está con una nueva ley y no la aplica; y a la muni les interesa estar a favor de los patentados. La Municipalidad uno los llama y se meten adentro, a los restaurantes o los bares, aquí vienen y se meten ahí adentro”, agregó.

Flory Sánchez sostuvo que hay temor en la comunidad, pero ella decidió hablar después de que una de sus vecinas le dijo que temía hablar con los medios de comunicación porque había recibido amenazas.

“Esto ya se veía venir. Imagínese que aquí, usted ve muchos apartamentos y casas, pero solo hay bares. Aquí hay varios bares, aquí pasan muchas cosas y se ha denunciado, pero la muni no actúa, no actúa. Usted los ve ahí. Ahora están ahí, pero no uno llama y no aparecen, y ahora sí van a ver qué fue lo que pasó, van a revisar los permisos y todo siempre está al día. Nosotros llamamos y no, todo está bien. ¿Y nosotros qué? Los ciudadanos somos los perjudicados porque eso le da una mala imagen a Heredia", aseveró.

“Nosotros estamos llenos de indigentes y son violentos; nos atacan. Vamos al parque y no podemos pasar por ahí porque nos atacan, nos piden dinero para pasar el parque. Es muy lamentable”, indicó Sánchez.

Vecinos se oponen a bulevar

Flory Sánchez también expresó su preocupación y rechazo al proyecto del bulevar que se pretende construir en el centro de Heredia, en la misma avenida central, argumentando que este facilitaría la apertura de más bares y restaurantes que operarían con licencias de bar-restaurante, lo que podría generar mayor ruido y desorden en la comunidad.

“El Bulevar se va a prestar para poner bares y para poner restaurantes camuflados como bares. Entonces va a pasar eso, por eso estamos en contra. El bulevar de Heredia va a ser grande. Que unos restaurantes y bares ahí, imagínese lo que va a ser eso. Va a ser peor.

La noche del martes, el OIJ allanó un bar en la avenida central de Heredia, a 25 metros de la entrada a la Universidad Nacional, en busca de pruebas por la desaparición de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33. Los agentes encontraron un hoyo cavado en el suelo dentro del establecimiento, donde yacían los restos de los dos hombres; sus cuerpos presentaban signos de violencia, como múltiples golpes y heridas de arma blanca.

Según la investigación, este bar fue el último lugar donde vieron los primos, hace cinco días. De momento hay cuatro personas detenidas como sospechosas.