Política

Un exrector y empresario hizo donaciones a 5 candidatos en estas elecciones, algo inusual

Envió una carta a cada candidato: ‘Mi objetivo con esta donación es animarte en tu carrera política’

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Harry W. Strachan Walker, de 84 años, es hijo de misioneros fundadores de la Clínica Bíblica. (Jorge ARCE / EF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026DonadoresHarry StrachanIncaeTSE
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.