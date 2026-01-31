Un exrector y empresario hizo donaciones a 5 candidatos en estas elecciones, algo inusual

Harry W. Strachan Walker, de 84 años, es hijo de misioneros fundadores de la Clínica Bíblica.

Una misma persona donó recursos a cinco partidos políticos, de previo a las elecciones del próximo domingo. En total, aportó ¢12,4 millones. Cada agrupación recibió cerca de ¢2,5 millones.

Se trata de Harry W. Strachan Walker, de 84 años, hijo de misioneros fundadores de la Clínica Bíblica, exrector del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), exprofesor de Harvard Business School y miembro fundador en Inversiones Mesoamérica, además de que hoy es consultor de empresas e inversionista.

Él donó a las campañas de Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); José Aguilar Berrocal, de Avanza; y Natalia Díaz, de Unidos Podemos.

En una llamada telefónica, ante una consulta de La Nación, Strachan aseguró que sus aportes a esos candidatos son una especie de incentivo para que continúen en la política, independientemente del resultado en las urnas de este domingo.

Insistió en que él es apolítico y que no pidió nada a cambio de ese dinero.

“El sector público y el sector privado son igual de importantes. Son como una carreta jalada por dos bueyes, necesitamos que los dos jalen fuertemente a ambos lados”, afirmó.

Según detalló, optó por ayudar a los cinco porque son jóvenes y porque le gustó sus ideas, su preparación y porque están dispuestos a hacer alianzas. Llegó a esa conclusión tras reunirse con cada uno de ellos, salvo con Juan Carlos Hidalgo

Las contribuciones las hizo entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre del 2025, según consta en los reportes que las agrupaciones deben entregar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Strachan es el mayor donante de esta campaña, hasta el momento.

Los ¢2,5 millones aportados a cada uno le valen para ser el mayor donador de Aguilar Berrocal, el segundo mayor contribuyente de Claudia Dobles y el tercer mayor donante de Juan Carlos Hidalgo.

La legislación costarricense solo permite que personas físicas costarricenses hagan donaciones a grupos políticos. Las personas jurídicas y foráneas lo tienen prohibido y se exponen a una sanción penal si lo hacen.

‘Mi objetivo con esta donación es animarte en tu carrera política’

Strachan envió una carta a los cinco candidatos cuando les hizo la contribución.

La carta a cada uno decía: “Estoy positivamente impresionado con tu formación y experiencia. Me encanta tu pasión por marcar la diferencia. Tus planes si llegas a ganar me parecen positivos… Aún si no ganas, te animo a trabajar con el gobierno si te ofrecen esa oportunidad.

“No tengo intención de involucrarme públicamente en la campaña política a favor de uno u otro candidato. Desde mi tiempo como rector de Incae en toda Centroamérica, he intentado cultivar una imagen apartidista, dispuesto a trabajar con todo el espectro político por el bien común.

“Mi objetivo con esta donación es animarte en tu carrera política y en esta campaña. Costa Rica necesita políticos como tú.

”Es mi convicción que necesitamos animar y apoyar a líderes talentosos, bien preparados e idealistas que estén dispuestos a involucrarse en política. Trato de no ver campañas políticas como una guerra ganar-perder, sino una forma de hacer coaliciones. Mis abuelos y padres, quienes eran misioneros, creían que amar a Dios implica amar y servir a otros. Esto es como ganar-ganar“.

18 partidos reportaron un total de ¢262,3 millones en donaciones

En total, 18 partidos reportaron haber recibido donaciones, en conjunto, por ¢262,3 millones. Unidos Podemos es el partido que más donaciones recibió en el último trimestre del 2025.

La agrupación liderada por Natalia Díaz reportó contribuciones por casi ¢51 millones, seguido de Pueblo Soberano con ¢49,5 millones. En el tercer lugar aparece Liberación Nacional (PLN) con ¢40,5 millones y de seguido, el PUSC con ¢28 millones y el Frente Amplio con ¢19,1 millones.

Otros donadores

Después de Harry W. Strachan Walker, el segundo mayor donador es Roger Chaves Monge, quien desembolsó ¢9,9 millones a Pueblo Soberano. Le sigue Amadeo Quirós Ramos de Anaya, quien dio ¢9 millones al Liberal Progresista, de Eliécer Feinzaig.

18 personas contribuyeron con más de ¢4 millones. De ellas, siete hicieron los desembolsos a Unidos Podemos y seis a Pueblo Soberano.

Entre esas personas aparece Álvaro Ramos Rechnitz, el papá del candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos. Él donó ¢6,4 millones a la campaña de su hijo. También, está el exministro de Ambiente, René Castro, quien donó ¢4,1 millones a los verdiblancos.