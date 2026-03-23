Política

TSE oficializa a los 57 diputados del periodo 2026-2030: esta es la lista

La nueva Asamblea Legislativa destaca por el peso del oficialismo, una mayoría de mujeres diputadas y una fragmentación reducida a cinco fuerzas políticas

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Por Lucía Astorga
25/02/2025, San José, Asamblea Legislativa, recorrido por la asamblea, para hacer fotografías ilustrativas del Lobby en la asamblea.
El TSE oficializó la lista de los 57 integrantes diputados electos para el periodo 2026-2030. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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