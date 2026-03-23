TSE oficializa a los 57 diputados del periodo 2026-2030: esta es la lista

El TSE oficializó la lista de los 57 integrantes diputados electos para el periodo 2026-2030.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) oficializó este lunes los nombres de los 57 diputados que asumirán funciones a partir del próximo 1° de mayo, para el periodo constitucional 2026-2030.

La nueva Asamblea Legislativa estará integrada por representantes de cinco agrupaciones políticas que alcanzaron los votos necesarios en los comicios del pasado 1° de febrero. El oficialismo, bajo la bandera del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), concentrará la mayor cuota de poder en el Congreso, con 31 escaños.

Se trata de la fracción más numerosa desde 1982, cuando el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 33 curules.

Los verdiblancos serán la segunda bancada más grande, con 17 diputados, seguidos por el Frente Amplio (FA), que contará con siete representantes. En tanto, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) tendrán una curul cada uno.

La conformación del nuevo Congreso también marca un hito: por primera vez en la historia democrática del país, la Asamblea Legislativa tendrá mayoría femenina. Un total de 30 diputadas ocuparán una curul, frente a 27 hombres.

El miércoles 8 de abril, a las 10 a. m., el TSE entregará las credenciales a las 57 diputaciones electas.