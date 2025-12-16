Siga aquí el debate en el plenario sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves

El debate en el plenario empezó a la 1:14 p. m., en ausencia del mandatario, pues originalmente la jefa chavista, Pilar Cisneros, anunció que acudiría.

Siga en este enlace el debate en el plenario de la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte una investigación con 15 denuncias por presunta beligerancia política.

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

