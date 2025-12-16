Política

Siga aquí el debate en el plenario sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves

Sesión del plenario empezó a la 1:14 p. m.; Rodrigo Chaves desistió de acudir a la Asamblea Legislativa

Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga

Siga en este enlace el debate en el plenario de la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte una investigación con 15 denuncias por presunta beligerancia política.








Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

