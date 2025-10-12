Política

‘Si tengo que llevar mi silla, la llevo’: la historia de la primera mujer que luchó por la presidencia de Costa Rica

Norma Vargas Duarte desafió las reglas no escritas de la política costarricense al convertirse en la primera mujer candidata presidencial, enfrentando a Miguel Ángel Rodríguez y José María Figueres

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
En 1994, Norma Vargas Duarte desafió las reglas no escritas de la política costarricense al convertirse en la primera mujer candidata presidencial.
Norma Vargas afirma que tuvo que luchar por hacerse escuchar, ya que el escenario político de la época estaba ampliamente dominado por hombres. En la imagen en una entrevista con Marcelo Castro, de Telenoticias. (La Nación/Cortesía: Norma Vargas para LN/Cortesía: Norma Vargas para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Norma Vargas DuarteElecciones 2026Participación políticaMujeres en políticaPrimera candidata presidencial
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.