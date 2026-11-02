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Política

Sesiones extraordinarias arrancan con marcado divorcio entre oficialismo y oposición: Gobierno les dejó fuera de la convocatoria de proyectos

Mientras el Ejecutivo excluyó todas las propuestas de las cuatro bancadas opositoras, convocó iniciativas de antiguos diputados y solo 11 de los 31 legisladores del PPSO

Plenario, Asamblea Legislativa
El último periodo de sesiones del año iniciará con cero proyectos de la oposición convocados por la presidenta de la República, Laura Fernáńdez. Asamblea Legislativa
Lucía Astorga

El segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa inicia con un marcado divorcio entre el Gobierno de Laura Fernández y la oposición: ninguna de las iniciativas de las cuatro fracciones que integran el bloque democrático fue incluida en la convocatoria de 111 proyectos de ley.

La exclusión se produce después de que el enfrentamiento entre el oficialismo y las bancadas opositoras se intensificara por el archivo del proyecto de armonización eléctrica, que no alcanzó los 38 votos necesarios para su aprobación en segundo debate.

Tras ese revés legislativo, la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) habría recibido una instrucción para votar en contra de todas las propuestas de las cuatro agrupaciones del bloque democrático, desde mociones de orden y de fondo hasta proyectos de ley.