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Política

Tras archivo de armonización eléctrica, PPSO vota en contra toda propuesta del bloque democrático: ¿quién giró la instrucción a los oficialistas?

‘No estamos de acuerdo con esos proyectos’ y ‘eso tiene que ver un poco con las circunstancias políticas’, asegura el jefe del PPSO, Nogui Acosta, sobre la directriz

Plenario, Asamblea Legislativa
El PPSO tiene una orden de Zapote, nacida de la revancha por el archivo de armonización eléctrica: votar en contra todo lo que proponga la oposición. Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira

Después de que el proyecto de ley de armonización eléctrica fue archivado en el plenario de la Asamblea Legislativa por la falta de los 38 votos necesarios para su aprobación en segundo debate, días atrás, la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) habría recibido una directriz en relación con todas las propuestas de las cuatro fracciones legislativas del bloque democrático.

La orden que les giraron a los 31 integrantes de la bancada del gobierno fue la de votar todas las propuestas firmadas por los opositores en contra, desde las mociones de orden y de fondo más inocuas hasta los proyectos de ley que se tramitan en el plenario.

La primera pregunta que surgió fue la de quién giró esa instrucción, en represalia por la decisión del Partido Liberación Nacional (PLN) de no apoyar la propuesta de armonización eléctrica, en sintonía con otros dos partidos de la oposición, el FA y el CAC.