Seis candidaturas presidenciales firman ‘Decálogo de la salud’

Seis candidaturas presidenciales firmaron el Decálogo de la Salud la tarde de este martes, en el marco de la Expomed 2025.

Seis candidaturas presidenciales firmaron este martes el Decálogo Nacional de la Salud, un compromiso que valorarán en un eventual gobierno para crear una gestión de la salud con un sector privado y un sector público que trabajen como un solo sistema.

La firma se dio durante el Evento Expomed 2025, de la Cámara Costarricense de la Salud, organización que agrupa a centros y proveedores servicios privados. Este compromiso fue el cierre de un conversatorio sobre las propuestas de los candidatos presidenciales.

Los firmantes fueron Natalia Díaz Quintana, del Partido Unidos Podemos; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana; Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP); y Fabricio Alvarado Muñoz, del partido Nueva República. Por el Partido Liberación Nacional (PLN) firmó Álvaro Ramírez Bogantes, coordinador nacional de Políticas y Alianzas, el candidato presidencial, Álvaro Ramos Chaves no pudo desplazarse porque el evento coincidió con el debate presidencial de la Universidad Nacional.

¿Qué dice el Decálogo Nacional de la Salud?

Antes de la firma, los candidatos estuvieron en un conversatorio que abarcó listas de espera, alianzas público-privadas y el acceso y precio de los medicamentos. (Expomed para LN/Expomed para LN)

Estos son los diez puntos:

1.Salud oportuna. Declarar como emergencia nacional la atención de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debido a su impacto social, económico y en la productividad.

2.Salud digitalizada. Impulsar la interoperabilidad entre plataformas tecnológicas públicas y privadas, y acelerar la transformación digital del sector salud. Incluye la creación de una Agenda Nacional de Inteligencia Artificial en Salud, para aplicar tecnología en el diagnóstico temprano, la prevención de enfermedades, la atención oportuna y la investigación biomédica.

3.Salud internacional. Posicionar a Costa Rica como destino mundial de salud. Convocar la Comisión Interinstitucional creada por la Ley 10320, encargada de definir una política pública que consolide el turismo de salud como motor de crecimiento.

4. Innovación en salud. Fortalecer la investigación biomédica promoviendo la participación de la CCSS en protocolos clínicos patrocinados que permitan acceso a terapias innovadoras y generen nuevos ingresos.

5. Salud accesible y equitativa. Garantizar que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y a precios justos mediante la creación de una mesa de trabajo interinstitucional e intersectorial.

6.Salud especializada. Fortalecer la formación de profesionales médicos y técnicos ante la creciente demanda y déficit. Se propone una coordinación entre el Ministerio de Salud, las universidades públicas y privadas, y los hospitales.

7. Salud sostenible. Diversificar las fuentes de financiamiento de la seguridad social, más allá de las cuotas ligadas al empleo. Entre las alternativas están el desarrollo de estudios clínicos internacionales, el cobro efectivo a pacientes extranjeros no cotizantes y seguros internacionales, y nuevos proyectos de cooperación regional en salud, como la atención de asegurados de otros países.

8. Rectoría en salud. Fortalecer el rol del Ministerio de Salud como ente rector del sistema sanitario.

9. Salud de calidad. Creación de un Observatorio Nacional de Calidad en Salud, que evalúe el desempeño de hospitales, clínicas y servicios médicos públicos y privados.

10. Dos sectores, una sola salud: El documento hace un llamado a promover una alianza sólida entre los sectores público y privado, aprovechando todos los recursos disponibles del país.