Seis candidatos se comprometen a excluir de eventual gobierno a personas denunciadas por violencia machista

Aspirantes prometen garantizar la educación sexual integral

Por Sebastián Sánchez
25/11/2025, San Jose, Avenida Segunda, Marcha en contra de la violencia contra la mujer.
Seis candidatos firmaron un pacto contra la violencia machista y por la igualdad, con ocasión de la marcha en contra de la violencia contra la mujer del 25 de noviembre del 2025. (Jose Cordero/Jose Cordero)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

