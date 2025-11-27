Seis candidatos se comprometen a excluir de eventual gobierno a personas denunciadas por violencia machista

Seis candidatos firmaron un pacto contra la violencia machista y por la igualdad, con ocasión de la marcha en contra de la violencia contra la mujer del 25 de noviembre del 2025.

Seis candidatos presidenciales firmaron un manifiesto contra la violencia machista, en el que se comprometieron a excluir de un eventual gobierno a personas con denuncias por agresión. Además, garantizaron paridad de género en los cargos de decisión incluyendo empresas públicas y entidades autónomas. Sellaron el documento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).

Participaron los siguientes candidatos presidenciales:

Álvaro Ramos , Partido Liberación Nacional

, Partido Liberación Nacional Ana Virginia Calzada , Partido Centro Democrático y Social

, Partido Centro Democrático y Social Ariel Robles , Partido Frente Amplio

, Partido Frente Amplio Claudia Dobles , Coalición Agenda Ciudadana

, Coalición Agenda Ciudadana Claudio Alpizar , Partido Esperanza Nacional

, Partido Esperanza Nacional Juan Carlos Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana

Seis candidatos firmaron un pacto contra la violencia machista. (Campaña de Álvaro Ramos/Tomada del Facebook de Álvaro Ramos)

El manifiesto se enfoca en cinco ejes: cero tolerancia a la violencia machista; cultura de paz; tierra, empleo y cuidados; así como cuerpo de las mujeres e igualdad de género.

Los firmantes aseguraron que nadie con “denuncias, medidas de protección o sanciones por actos de violencia machista” participará en un gabinete. Además, fortalecerán los sistemas de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

“Ninguna persona de mi gobierno podrá utilizar o reproducir discursos de odio machistas, racistas, xenofóbicos, capacitistas o de odio e intolerancia de cualquier tipo“, dice parte del documento rubricado por los seis candidatos.

Otro de los compromisos consiste en que no tolerarán a personas funcionarias con denuncias o sospechas de tener vínculos con estas actividades delictivas.

Los candidatos se comprometieron a apoyar la ley 10.724 “Tierra para mujeres”, para que más mujeres de zonas rurales puedan acceder a la tierra y ser productoras. Además, ampliarían las redes de cuido en al menos un 50% la cobertura de la red de cuido infantil y fomentaría el Régimen No contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Marcha del 25 de noviembre. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Cuerpo de las mujeres

Los compromisos adquiridos incluyen defender el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo educación sexual integral, métodos de planificación, interrupción terapéutica del embarazo y prevención de feminicidios.

“Impulsaré centros nacionales de atención sexual y reproductiva, disponibles en todos nuestros hospitales para las mujeres, incluyendo a mujeres con discapacidad”, dice el manifiesto.

Además, los aspirantes deberán prevenir el embarazo adolescente, las relaciones impropias y la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia, en formatos accesibles e inclusivos para todas las mujeres.