Política

Sala Primera ratifica fallo contra el Estado por omisión que afectó pensiones del IVM

Acción fue interpuesta en el 2012 por el actual diputado José María Villalta, para exigir la indemnización a favor de las pensiones de la CCSS

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Por Lucía Astorga
06/05/2026, San José, Gerrncia de Pensiones de la CCSS, entrevista con el gerente de pensiones Jaime Barrantes.
La falta de reglamentación por parte del Estado, imposibilitó cobrar a las empresas públicas la contribución especial destinada a financiar al régimen del IVM. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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