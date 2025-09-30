Rodrigo Arias estará tres semanas fuera de la Asamblea Legislativa por esta razón

Rodrigo Arias, de 79 años, ha permanecido hospitalizado al menos tres veces, durante su actual periodo como diputado.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, estará tres semanas fuera de la Asamblea Legislativa, a partir de este miércoles, debido a una cirugía endoscópica que se debe realizar.

Según lo informó el despacho de la presidencia legislativa, la intervención quirúrgica se le realizará en los senos paranasales, que son las cavidades llenas de aire que están en los huesos del cráneo y la cara, y rodean la nariz.

Arias comentó que dicha intervención busca limpiar esas cavidades, pues los médicos han identificado que allí podría estar la causa de la neumonía que lo afectó en setiembre del año pasado y que, además, le genera dolores de cabeza.

Arias, de 79 años, ya ha pasado tres veces por internamientos hospitalarios durante su gestión como congresista, pues tuvo influenza en julio de 2024; luego, una fuerte neumonía ese mismo año, que lo mantuvo fuera de funciones por varias semanas, y de nuevo este año, en julio, por un coronavirus.

Entre las recomendaciones que le hicieron los médicos para después de la cirugía endoscópica están no hablar durante una semana y, además, en esos primeros días, aplicar una dieta de alimentos fríos.

Mientras esté fuera del Congreso, el jerarca parlamentario será sustituido en sus funciones por la vicepresidenta, Vanessa de Paul Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Antes de someterse a la cirugía, Arias recibió este martes a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para sus reuniones de seguimiento y tiene a su cargo la juramentación del nuevo magistrado de la Sala Tercera, Rafael Segura.