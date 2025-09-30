Política

Rodrigo Arias estará tres semanas fuera de la Asamblea Legislativa por esta razón

Presidente legislativo comentó que, según indicaciones médicas, tendría que estar una semana sin hablar y con dieta fría

Por Aarón Sequeira
Rodrigo Arias, de 79 años, ha permanecido hospitalizado al menos tres veces, durante su actual periodo como diputado. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

