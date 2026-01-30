Renovación, segunda ronda y ruptura: estas fueron las narrativas de los candidatos en el último debate

Fue el último cara a cara después de meses de cruzar muchas veces los mismos ataques y hasta los mismos chistes. Pese al cansancio y la repetición, los cinco candidatos participantes en el debate de Teletica Canal 7 no desperdiciaron la oportunidad de vender su mensaje al electorado antes de las votaciones del domingo 1.° de febrero.

A la cita acudieron Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); José Aguilar Berrocal, del partido Avanza; y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Laura Fernández, la candidata del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), fue invitada al evento pero no aceptó debido a problemas de agenda, según explicó Ignacio Santos, director del noticiero de Teletica.

El formato, que durante 15 años y por última ocasión dirigió Santos, se prestó para el careo entre candidatos.

El periodista Ignacio Santos confesó a través de la transmisión de Teletica Streams que este sería su último debate, noticia que sorprendió a casi todo el país, pues para muchos, esto significaría que su salida del canal sería pronto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hidalgo fue el primero en preguntar y lo hizo con filo. Aprovechó la consulta a Ramos sobre las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para endilgarle la etiqueta de “populista económico”.

La intervención marcó el ánimo de la primera parte del debate con los candidatos buscando diferenciarse y pescar al oponente con la guardia abajo. Pero con el pasar de los minutos también afloraron las coincidencias, los reconocimientos a propuestas o desempeño del rival y hasta apretones de manos.

En ese ir y venir, los aspirantes a sustituir al mandatario Rodrigo Chaves en Zapote fueron remachando sus mensajes clave para los votantes:

Juan Carlos Hidalgo procuró posicionar a la Unidad Social Cristiana como el partido fiscalmente responsable y promotor de la actividad económica.

Ariel Robles: Llamó a votar sin miedo por un partido capaz de gobernar de manera diferente a la que han tenido las agrupaciones políticas que han alcanzado el poder en Costa Rica. En varias ocasiones dirigió este mensaje de manera especial al votante joven que parece concentrar a gran cantidad de indecisos.

Claudia Dobles: Fue firme en proclamarse como la única de los presentes que seguirá en la campaña pasado el domingo y la única que podría derrotar a Laura Fernández, la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y líder de las encuestas.

Álvaro Ramos: Debió defender en varias ocasiones la renovación que sostiene haber desarrollado a lo interno del más tradicional de los partidos costarricenses, Liberación Nacional. Además hizo énfasis en su oposición a la propuesta de levantar garantías individuales para combatir el crimen organizado y su vocación democrática.

José Aguilar Berrocal: Aprovechó la oportunidad, después de haber sido incluido en el debate gracias a la subida que registró en las encuestas recientes, para machacar la idea de que los partidos que ya han gobernado en Costa Rica malograron su oportunidad para solucionar los problemas del país.

Pulsos

Durante las dos horas de debate, algunos momentos sí llegaron a sacar chispas.

Por ejemplo Claudia Dobles chocó de frente con Aguilar Berrocal en más de una ocasión y le cuestionó su intención de vender como un “outsider” cuando gran parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado “en coordinación con los mismos gobiernos que hoy señala como responsables de los problemas” de Costa Rica.

El encuentro, organizado por Teletica, estuvo lleno de cruces y diferencia entre los candidatos, a diferencia del ambiente amistoso y curioso que se observó en intercambios como el Antidebate de TDMás y el encuentro de No Pasa Nada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Aguilar Berrocal intentó poner en apuros al liberacionista Álvaro Ramos al consultar si había apoyado o no el tratado de libre comercio con Estados Unidos, impulsado por el gobierno de Óscar Arias.

“Soy muy respetuoso porque se hizo un referéndum y yo sí creo en la democracia, José. Entonces, yo sí creo que si en el referéndum se votó a favor, nosotros, los demócratas, respetamos la voluntad del pueblo”, dijo Ramos.

Por otro lado, explicó que su postura crítica hacia el TLC se basa en una visión distinta del libre comercio. Señaló que, según estudios académicos, el comercio se fortalece más a través de esquemas multilaterales y regionales —como la Unión Europea, el Mercosur o la Organización Mundial del Comercio— que mediante tratados bilaterales.

También salió a relucir el tema de las vacunas y los cuestionamientos al candidato Aguilar Berrocal.

En esta ocasión, Ariel Robles, lanzó uno de los cuestionamientos más directos de la noche al aspirante José Aguilar Berrocal, al poner en duda sus posiciones sobre temas científicos y de derechos, y llevar el intercambio al terreno de la pandemia.

Robles enumeró varias posturas que Aguilar ha sostenido públicamente —sobre vacunas, cambio climático, gentrificación y un eventual estado de excepción— y al final hasta cerró su intervención con una pregunta que marcó el momento más tenso del cruce: “¿Se imaginan ustedes en la pandemia a José Aguilar Berrocal como presidente?”.

Al ser las 10 p. m., los candidatos dieron su último mensaje para tratar de captar el voto de la población indecisa. Hicieron un llamado a acudir a las urnas y explicaron, a su criterio, por qué son la mejor opción para el país.

El debate finalizó, pero en las afueras de Teletica había una fila extensa de vehículos listos para participar de una caravana multipartidista, en un ambiente de fiesta democrática.