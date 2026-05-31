Política

¿Qué se necesita para representar a Costa Rica en la ONU? Exembajadores trazan el perfil

Con apenas un puñado de diplomáticos, la misión de Costa Rica en la ONU debe cubrir una agenda global que otras naciones enfrentan con cientos de funcionarios

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Por Lucía Astorga
Intensas jornadas y un equipo de trabajo pequeño, son algunos de los retos que debe enfrentar la misión diplomática de Costa Rica en la ONU.







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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