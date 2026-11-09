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Política

¿Qué opina Rebeca Grynspan sobre falta de apoyo de Panamá para dirigir la ONU?

El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que su país respaldará al candidato argentino. Mientras tanto, la costarricense obtuvo 12 votos favorables en la última ronda informal del Consejo de Seguridad

Rebeca Grynspan ha recibido la mayor cantidad de votos entre los aspirantes a dirigir la ONU.
Rebeca Grynspan evita dar por perdido el respaldo de Panamá, pese a apoyo público a rival argentino. El Tiempo

Sebastián Sánchez y El Tiempo Colombia