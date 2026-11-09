¿Qué opina Rebeca Grynspan sobre falta de apoyo de Panamá para dirigir la ONU?

La exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, calificó de “especulación” la falta de apoyo de Panamá a su candidatura para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, según el reporte de medios panameños, el presidente canalero, José Raúl Mulino, anunció públicamente el 16 de octubre que su país respaldará la candidatura del argentino Rafael Mariano Grossi.

“Hay tantas especulaciones sobre cómo votan los países en el Consejo de Seguridad y yo le puedo asegurar que nadie sabe cómo votan, porque el voto es secreto y no lo ve nadie. Entonces, yo considero que lo que ha salido en la prensa de mi país como en muchos otros medios de comunicación es una especulación sobre cuál es el voto de los países”, dijo Grynspan en una entrevista para el Grupo de Diarios de América (GDA), del cual La Nación forma parte.

En una entrevista con la periodista Stephany Echavarría, del diario colombiano El Tiempo, Grynspan señaló que Panamá y Colombia han defendido que América Latina y el Caribe deben asumir la Secretaría General de la ONU en esta ocasión, en concordancia con el principio de rotación regional, aunque este no sea una norma formal.

“Como usted bien decía al inicio de la entrevista, Latinoamérica solo ha estado una vez a la cabeza de Naciones Unidas, con Pérez de Cuéllar, que fue secretario general hace más de 30 años, y por lo tanto, Latinoamérica y el Caribe sienten muy fuertemente que este es su momento. Y Colombia y Panamá han sido voces muy importantes que han tratado de proteger y defender este principio para la región”, agregó la costarricense.

Este viernes 6 de noviembre, según el sitio especializado PassBlue, Grynspan obtuvo 12 votos favorables en una nueva ronda informal de elección del Consejo de Seguridad, realizada un día antes.

La Nacional sumó un respaldo respecto a la consulta del 30 de octubre, cuando consiguió 11 votos favorables. Además, los votos en contra disminuyeron a tres. Ella encabeza la carrera, hasta este momento.

Para que el Consejo de Seguridad recomiende su candidatura ante la Asamblea General, necesita al menos nueve votos favorables y ningún veto de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

Rafael Grossi, argentino apoyado por Milei, es el candidato de Panamá para dirigir la ONU. (ALEX HALADA/AFP)

¿Por qué Panamá apoyará a Grossi?

Según el diario La Estrella de Panamá, Mulino dijo que el apoyo de Panamá también obedece a las gestiones diplomáticas de Grossi para conseguir la donación de uno de los aceleradores lineales que se instalarán en el Centro de Medicina Nuclear y Oncología de Chiriquí.

“Hoy Rafael Grossi compite para ser secretario general de las Naciones Unidas y el voto de Panamá es con él”, dijo el canalero.