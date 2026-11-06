Rebeca Grynspan suma más votos para dirigir la ONU y amplía su ventaja frente a sus rivales

La costarricense Rebeca Grynspan amplió su ventaja en la carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras obtener 12 votos favorables en una nueva ronda informal de elección del Consejo de Seguridad, realizada este jueves 5 de noviembre.

Según el sitio especializado PassBlue, que tuvo acceso a resultados filtrados, Grynspan sumó un respaldo respecto a la consulta del 30 de octubre, cuando consiguió 11 votos favorables. Además, los votos en contra disminuyeron a tres.

Sin embargo, la costarricense todavía enfrenta un obstáculo. Para que el Consejo de Seguridad recomiende su candidatura ante la Asamblea General, necesita al menos nueve votos favorables y ningún veto de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

En segundo lugar se mantuvo el argentino Rafael Grossi, con nueve votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Sus resultados no cambiaron respecto a la consulta anterior.

Por su parte, Carolyn Rodrigues Birkett, de Guyana, conservó el tercer puesto con ocho votos favorables. Sus votos en contra bajaron de seis a cinco y registró dos abstenciones.

Las votaciones informales permiten medir el respaldo de los aspirantes antes de la elección. Por ahora, no existe una fecha definida para la próxima consulta.

La Organización de las Naciones Unidas se prepara para un cambio de liderazgo tras la gestión de António Guterres. (ANGELA WEISS/AFP)

Nuevos aspirantes enfrentan dificultades

Mientras Grynspan aumenta sus apoyos, dos candidatos recién incorporados enfrentan dificultades para alcanzar los nueve votos favorables: Lana Nusseibeh, de Emiratos Árabes Unidos, y Feridun Sinirlioglu, de Turquía.

La candidatura de Nusseibeh, anunciada el 21 de octubre, también enfrenta cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por el presunto papel de su país en la guerra de Sudán.

Según informó The New York Times este 5 de noviembre, investigadores de la ONU vincularon a una empresa de seguridad emiratí con el despliegue de mercenarios colombianos junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido, uno de los grupos involucrados en el conflicto sudanés.

Tanto la candidata como las autoridades de Emiratos Árabes Unidos rechazaron las acusaciones de apoyo a las fuerzas paramilitares sudanesas.

Costa Rica impulsa candidatura de Grynspan

La candidatura de Grynspan también recibió respaldo del Gobierno costarricense. La presidenta de la República, Laura Fernández, promovió su elección durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España.

Durante su intervención, Fernández solicitó apoyo para la exvicepresidenta y destacó la oportunidad de que América Latina y el Caribe asuman la dirección del organismo internacional.

El interés regional también quedó reflejado en una carta abierta firmada por 27 excancilleres latinoamericanos, entre ellos el costarricense Manuel A. González, quienes solicitaron a los gobiernos unir esfuerzos para impulsar una candidatura regional.

Los exministros argumentaron que, conforme al principio de rotación geográfica, una práctica no escrita dentro de la ONU, correspondería a América Latina y el Caribe asumir el próximo mandato.

El proceso busca elegir a la persona que sustituirá a António Guterres al frente de Naciones Unidas.