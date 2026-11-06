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El Mundo

Rebeca Grynspan suma más votos para dirigir la ONU y amplía su ventaja frente a sus rivales

Una nueva ronda de votaciones informales dejó al descubierto tres votos que todavía podrían complicar la llegada de la costarricense al cargo

16/10/2026, San José, Hotel Internacional, conferencia de prensa de Rebeca Grynspan.
Rebeca Grynspan, candidata costarricense a la Secretaría General de la ONU, necesita superar la oposición de algunos miembros del Consejo de Seguridad para alcanzar el cargo. Jose Cordero
Silvia Ureña Corrales