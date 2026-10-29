Excanciller de Costa Rica y otros 26 exministros piden unir a Latinoamérica para dirigir la ONU

América Latina y el Caribe buscan asumir el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante este escenario, 27 excancilleres de la región, entre ellos el costarricense Manuel A. González, solicitaron a los gobiernos unir esfuerzos para impulsar una candidatura regional a la secretaría general del organismo.
El llamado se realizó mediante una carta abierta en la cual los exministros de Relaciones Exteriores señalaron la necesidad de alcanzar acuerdos diplomáticos ante el proceso de selección de la persona que sustituirá a António Guterres.
Los firmantes consideran que la región enfrenta una oportunidad para recuperar el liderazgo de la ONU, especialmente por el principio de rotación geográfica que tradicionalmente orienta la elección de su máxima autoridad.
Este mecanismo constituye una práctica no escrita dentro de la organización. Según los excancilleres, correspondería a América Latina y el Caribe asumir el próximo mandato.
Hasta ahora, el peruano Javier Pérez de Cuéllar fue el único latinoamericano que ocupó la secretaría general de las Naciones Unidas.
Los exjerarcas reconocen que esta diversidad refleja las capacidades diplomáticas de América Latina y el Caribe. Sin embargo, consideran necesaria una estrategia conjunta para aumentar las posibilidades de alcanzar la secretaría general.
Por esa razón, solicitaron a los gobiernos superar las diferencias políticas y los intereses particulares. El objetivo es construir una posición regional alrededor de las candidaturas con mayores posibilidades de obtener los apoyos necesarios.
También plantearon la necesidad de acelerar las consultas y la coordinación diplomática ante el avance del proceso de selección.
El documento dirige un llamado especial a los gobiernos de la región y a sus representantes como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Asimismo, solicita a los miembros permanentes del Consejo actuar con objetividad y responsabilidad colectiva durante la elección, sin anteponer intereses particulares.
Estos son los cinco candidatos de América Latina y el Caribe que buscan dirigir la ONU:
Rebeca Grynspan (Costa Rica).
Rafael Grossi (Argentina).
María Fernanda Espinosa (Ecuador).
Ivonne A-Baki (Ecuador).
Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana).
Costa Rica figura entre los países firmantes
El excanciller costarricense Manuel González Sanz, quien ocupó el cargo durante la administración de Luis Guillermo Solís, figura entre los 27 exministros de Relaciones Exteriores que respaldaron el pronunciamiento.
La lista también incluye a figuras de la diplomacia latinoamericana como José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz y Antonia Urrejola, de Chile; Susana Malcorra y Jorge Taiana, de Argentina; y Jorge Castañeda y Claudia Ruiz Massieu, de México.
También participaron exjerarcas de Colombia, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Perú.
Los firmantes sostienen que América Latina y el Caribe cuentan con antecedentes diplomáticos relevantes para asumir la conducción del organismo internacional.
Entre ellos destacan la resolución pacífica de controversias, el diálogo, la negociación y el compromiso regional con la desnuclearización mediante el Tratado de Tlatelolco.
Además, mencionan la participación latinoamericana en la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas como parte de los antecedentes que respaldan su aspiración.
Conflictos internacionales y crisis climática entre los desafíos
El pronunciamiento también aborda los retos que enfrentará la próxima persona que esté al frente de Naciones Unidas.
Los excancilleres identifican los conflictos armados, la crisis climática y las transformaciones tecnológicas como algunos de los principales desafíos internacionales.
A estos factores suman el cuestionamiento de principios fundamentales del orden internacional y la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países.
Según los firmantes, la región puede aportar su experiencia en negociación y resolución pacífica de conflictos para fortalecer el multilateralismo y recuperar la confianza en las instituciones internacionales.
El documento también reconoce los antecedentes de autoritarismo, desigualdad y otros problemas pendientes en América Latina y el Caribe. No obstante, señala que la democracia, los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible forman parte de las aspiraciones regionales.