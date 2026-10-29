Excanciller de Costa Rica y otros 26 exministros piden unir a Latinoamérica para dirigir la ONU

América Latina y el Caribe buscan asumir el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante este escenario, 27 excancilleres de la región, entre ellos el costarricense Manuel A. González, solicitaron a los gobiernos unir esfuerzos para impulsar una candidatura regional a la secretaría general del organismo.

El llamado se realizó mediante una carta abierta en la cual los exministros de Relaciones Exteriores señalaron la necesidad de alcanzar acuerdos diplomáticos ante el proceso de selección de la persona que sustituirá a António Guterres.

Los firmantes consideran que la región enfrenta una oportunidad para recuperar el liderazgo de la ONU, especialmente por el principio de rotación geográfica que tradicionalmente orienta la elección de su máxima autoridad.

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