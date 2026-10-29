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El Mundo

Excanciller de Costa Rica y otros 26 exministros piden unir a Latinoamérica para dirigir la ONU

Los exjerarcas advierten que la región debe superar sus diferencias y alcanzar consensos ante la elección del sucesor de António Guterres

También se aprobaron la Agenda Digital Global y la Declaración para las Generaciones Futuras.
La Asamblea General de las Naciones Unidas elegirá al sucesor de António Guterres en medio de un llamado de 27 excancilleres para que América Latina y el Caribe asuman el liderazgo de la ONU. ANGELA WEISS
Silvia Ureña Corrales

América Latina y el Caribe buscan asumir el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante este escenario, 27 excancilleres de la región, entre ellos el costarricense Manuel A. González, solicitaron a los gobiernos unir esfuerzos para impulsar una candidatura regional a la secretaría general del organismo.

El llamado se realizó mediante una carta abierta en la cual los exministros de Relaciones Exteriores señalaron la necesidad de alcanzar acuerdos diplomáticos ante el proceso de selección de la persona que sustituirá a António Guterres.

Los firmantes consideran que la región enfrenta una oportunidad para recuperar el liderazgo de la ONU, especialmente por el principio de rotación geográfica que tradicionalmente orienta la elección de su máxima autoridad.