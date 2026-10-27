Países de América Latina exigen que el próximo secretario general de la ONU sea de la región

Naciones Unidas, Estados Unidos. Los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) pidieron este martes que uno de sus representantes sea el próximo secretario general de la ONU.

En una declaración conjunta, la organización formuló el pedido en el marco de las votaciones para elegir al sucesor del portugués António Guterres, de 77 años, a partir del próximo año.

La ONU atraviesa por uno de sus períodos más difíciles ante los múltiples conflictos en curso, las dificultades financieras y las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad.

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