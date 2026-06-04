Política

Pueblo Soberano elige a Gonzalo Ramírez al frente de dos comisiones fundamentales; Nogui Acosta rechaza acuerdos con la oposición

Jefe de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, asegura que el resultado de las elecciones les obligan a liderar todas las comisiones

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Por Aarón Sequeira
Plenario, Asamblea Legislativa, Diputados
Gonzalo Ramírez, abogado y notario, diputado por segunda ocasión, antes con el partido evangélico Renovación Costarricense y ahora Pueblo Soberano, presidirá dos comisiones fundamentales. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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