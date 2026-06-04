Pueblo Soberano elige a Gonzalo Ramírez al frente de dos comisiones fundamentales; Nogui Acosta rechaza acuerdos con la oposición

Gonzalo Ramírez, abogado y notario, diputado por segunda ocasión, antes con el partido evangélico Renovación Costarricense y ahora Pueblo Soberano, presidirá dos comisiones fundamentales.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) se impuso, este miércoles por la tarde, en las presidencias de las seis comisiones permanentes especiales que se instalaron en la Asamblea Legislativa.

Con votos suficientes y una negativa absoluta a hacer acuerdos con la oposición, el oficialismo eligió a un solo diputado en las presidencias de dos órganos legislativos fundamentales del Congreso: las comisiones de Seguridad y Narcotráfico, y la de Control del Ingreso y el Gasto Públicos.

En el órgano de control de las finanzas públicas, el liberacionista Eder Hernández le hizo un llamado al oficialismo para que se pudiera alcanzar un acuerdo, para compartir el directorio. Sin embargo, el vocero oficialista cerró esa puerta.

“Los resultados de las elecciones nos obligan a asumir la responsabilidad de liderar las diferentes comisiones, en ese sentido, agradezco su propuesta, tenemos cuatro años para encontrar puntos de acuerdo pero por ahora no estaríamos entrando en esa discusión”, dijo Nogui Acosta, jefe del PPSO.

Con esa negativa expresa para hacer algún acuerdo en el reparto de los directorios, el PPSO eligió a Gonzalo Ramírez al frente de los mencionados órganos parlamentarios.

Ramírez fue diputado en el periodo 2014-2018, con el Partido Renovación Costarricense, abogado y notario público, así como pastor evangélico. Presidió el Congreso en la cuarta legislatura del periodo de Luis Guillermo Solís.

En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Ramírez estará acompañado por Kattia Calvo, también del oficialismo, en la secretaría, mientras que en la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos tendrá a María Isabel Camareno en la secretaría del órgano.

Otras directorios de comisiones especiales elegidos este miércoles:

Comisión de Ambiente

-Electas Zaira Murillo, presidenta, y Ariel Mora, secretario; el bloque democrático había postulado a Diana Murillo, del PLN, para la presidencia, y a Edgardo Araya, del FA, para secretario

Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

-Electos José Miguel Villalobos, presidente; Mayuli Ortega, secretaria; el bloque opositor postuló a Andrea Valverde, del PLN, para la presidencia, y a Joselyn Sáenz, del Fa, para secretaria.

Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación

-Electa Anna Katharina Müller como presidenta, Esmeralda Britton como secretaria; el bloque postuló a Iztarú Alfaro, del PLN, para la presidencia, y a José María Villalta, del FA, para la secretaría.

Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor

-Electa Kattia Ulate como presidenta y Robert Johsan Barrantes como secretario; el bloque aceptó apoyar a Ulate, pero ante la negativa del oficialismo para hacer un acuerdo, sí postularon para la secretaría, a la liberacionista Karol Matamoros.

Este jueves, está prevista la instalación de otras comisiones especiales pendientes, como Derechos Humanos; Mujer; Juventud, Niñez y Adolescencia; Turismo; Honores; Asuntos Municipales; Consultas de Constitucionalidad, y Nombramientos.