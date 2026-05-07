Primera dama Signe Zeikate brinda su mensaje de agradecimiento y destaca estos proyectos de su despacho

La primera dama de la República, Signe Zeikate, brindó un mensaje de cierre de su gestión protocolaria, en el que repasó sus principales logros y aseguró que continuará residiendo en Costa Rica.

“Ha sido el honor más grande de mi vida servirles (...). Me quedaré aquí en Costa Rica y estoy lista para servir al pueblo de este país en cualquier capacidad que la nación necesite”, dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales la mañana de este 7 de mayo, un día antes que su esposo, el presidente Rodrigo Chaves, entregue el poder a la continuista Laura Fernández.

En su mensaje, Zeikate, nacida en Letonia, señaló que su principal objetivo fue “encontrar el financiamiento necesario que permitiera apoyar a nuestra juventud”.

La todavía primera dama señaló que formó parte de los esfuerzos por reducir la pobreza, construcción de seis bibliotecas con acceso a libros digitales y físicos, 200 becas para estudiantes en diferentes universidades privadas del país y apoyo para que 2.000 jóvenes estudien inglés.

“Caminamos junto a casi 200 adolescentes madres, ofreciéndoles el apoyo y la capacitación necesarias para construir una vida de dignidad y orgullo para ellas y sus hijos”, señaló.

Zeikate agradeció a su equipo de trabajo que le permitió lograr todas esas metas: “Gracias por su pasión y por su trabajo incansable para convertir nuestra visión compartida en realidad. Miro hacia atrás con gran satisfacción, porque detrás de cada cifra hay una persona y una historia de vida”.

Mensaje final

La primera dama dijo que llegó al país en 2019, cuando Chaves asumió el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Carlos Alvarado.

“Me propuse conocer este país a profundidad. Viajé desde las vibrantes costas de Limón hasta la provincia de Guanacaste; de norte a sur. Me enamoré de la naturaleza, de sus paisajes, y conocí su cultura y tradiciones. El calor, la amabilidad y la resiliencia del pueblo costarricense realmente cautivaron mi corazón”, continuó.

Signe Zeikate confirmó que seguirá viviendo en Costa Rica. (Jose Cordero)

Zeikate cerró su intervención con un mensaje dirigido tanto a su esposo como a los costarricenses. Al mandatario le expresó que se ha esforzado por ser un pilar de apoyo constante y sereno, contribuyendo a la estabilidad en los momentos difíciles y al fortalecimiento de la fe, la unidad y la seguridad del país.

“Mis queridos costarricenses, gracias por sus buenos deseos y la inmensa calidez que he recibido durante toda la gestión, pero especialmente en estos últimos días (...). Como dice bellamente la canción: ‘Soy tica de corazón’. Hoy, al cerrar este capítulo, dejo un pedazo de mi corazón con ustedes y mantengo mis mangas arremangadas para nuestro futuro”, finalizó.