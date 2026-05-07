Política

Primera dama Signe Zeikate brinda su mensaje de agradecimiento y destaca estos proyectos de su despacho

Economista letona llegó al país cuando su esposo, Rodrigo Chaves, asumió el Ministerio de Hacienda. Desde 2022 es la primera dama de la República.

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Por Sebastián Sánchez
Signe Zeikate, primera dama, brindó un mensaje en el final de su gestión. (Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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