Presidente del PLN cambia de parecer y aboga por convención abierta para elegir candidato

El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, cambió de parecer y ahora llama a realizar una convención abierta para elegir al candidato presidencial del 2026, en vez de buscar un aspirante de consenso como propuso en julio pasado.

El presidente de la agrupación verdiblanca cambió de postura a menos de un mes de que la Asamblea Nacional del PLN defina, el 12 de octubre, la forma en que la agrupación elegirá al candidato.

“Yo traté de buscar un acuerdo para que tuviéramos un candidato o candidata de consenso, es decir, que Liberación Nacional no tuviera que ir a ningún proceso de elección interna. Esa fue una primera posición que sostuve durante varias semanas. Sin embargo, no veo ambiente para eso, veo que no hay un ambiente interno para tratar de lograr ese consenso”, indicó a La Nación.

Aunque aseguró que hubo “alguna gente apoyando” su iniciativa, la voluntad de la mayoría es ir a un proceso de elección y este debe ser “lo más abierto posible”.

El 4 de julio, el presidente partidario aseguró que estaba a favor de la elección de un candidato de consenso que representara a los liberacionistas y evitar la celebración de una convención nacional, en la que varios candidatos disputarían la nominación.

En ese momento, Sancho aseguró que una convención abierta significaría un gasto de recursos e incentivaría desacuerdos dentro de la agrupación. Ahora, sostiene que la preocupación principal está en los “problemas que tiene Costa Rica” y la necesidad de “buscar los acuerdos para poder apoyar soluciones”.

Mediante un comunicado de prensa, también advirtió de “los riesgos de optar por métodos menos inclusivos, como una elección a puerta cerrada” o la utilización de un padrón que “no refleje la verdadera voluntad de los votantes”.

“De ir a un proceso de elección interna, a mí me parece que no se debería quedar ninguna persona liberacionista sin votar, porque nosotros estamos ahorita luchando por un fortalecimiento de la democracia en el país y tenemos que también ser congruentes con una democracia dentro del partido”, agregó.

El estatuto del PLN establece que la convención nacional sirve para escoger al candidato presidencial, quien debe obtener al menos el 40% de los votos válidos para ganar el puesto.

Las elecciones presidenciales se celebrarán el primer domingo de febrero de 2026.