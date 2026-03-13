Política

Presidente del ICE dijo en conferencia que denunció hackeo, pero trámite se hizo dos horas después

La gestión se relaciona con el ciberataque detectado desde enero en la infraestructura tecnológica del ICE, que expuso información de correos institucionales

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Por Lucía Astorga
Conferencia de prensa en casa presidencial sobre ataque cibernético / foto John Durán
Marco Acuña, presidente del ICE, afirmó en dos ocasiones que la denuncia ya había sido presentada, cuando eso no era cierto. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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