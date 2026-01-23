Presidenta del INS revela nombre de diputados que la llamaron pidiendo ayuda con pólizas

Los diputados Leslye Bojorges, del PUSC; y Rosaura Méndez, del PLN, llamaron a la presidenta del INS, Gabriela Chacón, por trámites con alguna póliza. Foto:

La presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, reveló el nombre de dos diputados que la llamaron pidiéndole ayuda con el trámite de alguna póliza.

El pasado 12 de enero, ella compareció en el Congreso ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, donde la legisladora Katherine Moreira, de Liberación Nacional (PLN), le preguntó si alguna diputación la había contactado para que agilizara el trámite de un choque.

A la consulta, Chacón respondió: “Yo no voy a referirme, ya que hay varias diputaciones que me han contactado para que por favor les colaboren en algún trámite”.

De seguido, Moreira le pidió que dijera nombres de esos diputados, pero la jerarca alegó que no precisaba los nombres. “Como estoy bajo juramento, no puedo dar nombres que no recuerdo”, agregó.

No obstante, se comprometió a enviar los nombres por escrito y, en efecto, remitió el oficio N.° PE-00016-2026 con la información el pasado 15 de enero. En ese documento consignó que fueron los diputados Rosaura Méndez Gamboa, del PLN; y Leslye Bojorges León, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes la contactaron.

El día en que Chacón compareció, Bojorges acudió a esa comisión, pese a que no es miembro propietario. Incluso, el liberacionista Francisco Nicolás le preguntó si uno de los diputados era él, pero la jerarca del INS no respondió.

“Le pido que por favor me den tiempo para revisar y con muchísimo gusto le doy los nombres, en caso de que los tenga, ya sea en mi teléfono o en correos electrónicos”, argumentó.

Ahora, en la nota enviada a la Comisión, ella afirmó: “Luego de una búsqueda en mis registros, encontré dos casos en que diputados han realizado consultas relacionadas con trámites de pólizas. Valga indicar que, en dichos casos, la gestión se direccionó desde mi despacho a las dependencias competentes de la institución, para continuar con el trámite normal y se desconoce el desenlace de las gestiones”.

También pidió que esta información no se hiciera pública porque era confidencial y que por esa misma razón no podía dar más detalles de las solicitudes hechas por Méndez y Bojorges.

“Por tratarse de asuntos relacionados con trámites de pólizas de clientes, esta información es confidencial, por lo que se agradece tomar las medidas para darle el tratamiento adecuado.

”Es importante señalar que en la Presidencia Ejecutiva del INS se reciben consultas de todo tipo de clientes, las cuales, por razones de servicio, son remitidas a las instancias resolutoras para su tramitación", concluyó Chacón en la misiva.

Este jueves, la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, le preguntó sobre el tema y, en particular, sobre la gestión de Bojorges en cuanto a un choque, al exdirector jurídico y actual director de Reaseguros, William Emilio Fernández, quien dijo que él revisó el caso.

“Yo revisé el caso y no se le pagó nada. Revisé el sistema y todo se tramitó con normalidad”, afirmó Fernández sin entrar en mayor detalle.

‘Urgencia médica’

Rosaura Méndez explicó a La Nación que sí contactó a Chacón, ante una urgencia médica de un familiar que contaba con póliza vigente, pero enfrentaba un problema administrativo que estaba retrasando un tratamiento.

Recalcó que, en medio de la situación, buscó una solución inmediata para destrabar el trámite.

“Ella muy amablemente me contestó. Enlazamos a la parte médica con el INS y eso fue todo, ahí se resolvió”, dijo la diputada.

Méndez subrayó que todo estaba en regla y que no se solicitó ningún trato indebido, sino la coordinación necesaria para atender un caso urgente. “Era un tema médico urgente”, insistió.

Destacó la atención recibida por parte de Chacón y reiteró que la persona afectada tenía la póliza correspondiente.

“No es un tema de que choqué, ni nada de eso, o sea, yo en eso soy muy correcta. Era un tema médico”, finalizó la liberacionista.

La Nación intentó consultar al diputado Bojorges, pero su respuesta fue que estaría dispuesto a recibir a este medio el lunes, en su despacho, para una entrevista.