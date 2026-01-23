Política

Presidenta del INS revela nombre de diputados que la llamaron pidiendo ayuda con pólizas

Congresistas del PLN y PUSC llamaron a Gabriela Chacón solicitándole ayuda con algún trámite en aseguradora estatal

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero y Sebastián Sánchez
Leslye Bojorges, del PUSC; y Rosaura Méndez, del PLN
Los diputados Leslye Bojorges, del PUSC; y Rosaura Méndez, del PLN, llamaron a la presidenta del INS, Gabriela Chacón, por trámites con alguna póliza. Foto: (Composición en Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INSGabriel ChacónPresidenta del INSDiputadosLeslye BojorgesRosaura Méndez
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.