La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, aseguró que el INS no participó en la selección del proveedor ni en la definición del procedimiento expedito para comprar 40 ambulancias por ¢6.500 millones en el Cuerpo de Bomberos. Sostuvo que el método excepcional lo escogió esta última entidad.

Bomberos invitó a un único oferente, el consorcio costarricense-brasileño SGSV-Bem Estar, que nunca antes había vendido este tipo de equipos a instituciones en Costa Rica. Le adjudicó la compra el 28 de setiembre pese a que otras dos firmas locales ofrecían cobrar hasta ¢1.050 millones menos. En correos electrónicos del procedimiento, aparecen copiados dos financistas de la campaña de la presidenta Laura Fernández.

La jerarca del INS negó intervención en ese proceso después de que La Nación consultó sobre su solicitud para declarar urgente la adquisición, presentada el 31 de julio del 2026 ante el Consejo Sectorial de Salud.

“La definición del procedimiento, el estudio de mercado, la invitación a proveedores y la adjudicación fueron responsabilidades de la Administración del Cuerpo de Bomberos , mediante sus respectivas instancias técnicas y administrativas. El INS no definió el mecanismo de contratación ni seleccionó al proveedor adjudicado y respecto a eso, la ley también es muy clara.

“Mi intervención en el Consejo Sectorial de Salud fue muy clara, la solicitud realizada respondió a una necesidad de interés público: fortalecer la atención prehospitalaria y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en el país”, indicó la jerarca.

El 31 de julio, dos meses antes de la adjudicación, la presidenta del INS solicitó respaldo para declarar urgente el proceso de compra en una sesión del Consejo Sectorial de Salud.

La Nación también consultó por qué se invitó formalmente a un único oferente, pese a que otras dos empresas presentaron propuestas con precios hasta ¢1.050 millones inferiores. El INS evitó explicar los motivos de esa decisión y remitió la consulta a Bomberos.

Como fundamento, la institución citó los artículos 1 y 7 de la Ley 8228, que establecen la desconcentración máxima del Cuerpo de Bomberos y su autonomía administrativa en materia de contratación pública.

Según el INS, esa normativa impide que sus dependencias intervengan en los procedimientos de compra realizados por Bomberos, pues este órgano cuenta con sus propias instancias técnicas, operativas y administrativas.

El Cuerpo de Bomberos adjudicó la compra de 40 ambulancias por ¢6.500 millones mediante un procedimiento excepcional. (Rafael Pacheco Granados)

INS responde sobre instrucciones de Laura Fernández

Otro de los cuestionamientos se relacionó con la participación de la presidenta Laura Fernández en la iniciativa. Durante la sesión del Consejo Sectorial de Salud, el ministro de Salud, Alexánder Sánchez Cabo, informó de que la propuesta de compra de ambulancias se presentó previamente ante el Consejo de Gobierno.

El INS respondió que la única instrucción de la mandataria fue fortalecer la atención prehospitalaria.

En la documentación de la contratación, Bomberos escribió que el procedimiento excepcional se justificaba en una instrucción de la presidenta de la República y en un acuerdo de acatamiento imperativo del Consejo Sectorial de Salud, emitido en una sesión del 31 de julio.

En esa sesión, los jerarcas acordaron por unanimidad acelerar la implementación del servicio de atención prehospitalaria, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta ante accidentes de tránsito.

Además de los jerarcas del INS y Salud, estuvieron presentes Mónica Taylor Hernández, presidente ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); Lourdes Sáurez Barboza, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); Héctor Chaves León, director de Bomberos; Luis Antonio Monge Cordero, gerente general de la red de servicios de salud del INS; Kathya Villar Bonilla, directora general del Sistema de Emergencias 9-1-1; y Dónald Rojas Fernández, director general del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Para concretar la adquisición, Bomberos recurrió al artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que permite procedimientos especiales para atender situaciones de urgencia.

El contrato se adjudicó el 28 de setiembre al consorcio SGSV-Bem Estar, después de un estudio de mercado realizado en agosto con tres empresas.

El director de Bomberos, Héctor Chaves, explicó previamente a La Nación que conoció a la empresa fabricante durante una actividad de la Confederación de Cuerpos de Bomberos, donde presentó ambulancias suministradas a Panamá.

“Ahí es donde nosotros contactamos a la empresa para que ella buscara la forma de participar”, señaló el director de la Benemérita.