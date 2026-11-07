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Política

Director de Bomberos desliga a Laura Fernández de compra a dedo de ambulancias, pero un documento dirigido a él fundamenta la adquisición en una orden de la mandataria

Héctor Chaves afirma que la modalidad de contratación escogida, en la que solo se invitó a un consorcio, es total responsabilidad del Cuerpo de Bomberos

Héctor Chaves, director de Bomberos. Foto Bomberos (Captura de pantalla)
Héctor Chaves, director de Bomberos, convocó a una conferencia para referirse a la compra a dedo de 40 ambulancias a un consorcio brasileño.
Silvia Ureña Corrales