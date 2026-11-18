La presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, pidió declarar de urgencia la polémica compra de 40 ambulancias que el Cuerpo de Bomberos adjudicó por ¢6.500 millones invitando a un único oferente que nunca antes había vendido este tipo de equipos a instituciones en Costa Rica.

La compra expedita fue adjudicada el 28 de setiembre al consorcio costarricense-brasileño SGSV-Bem Estar y, en correos electrónicos que Bomberos intercambió con el contratista, aparecen copiados dos financistas de la campaña de la presidenta Laura Fernández. Otras dos firmas locales ofrecían cobrar hasta ¢1.050 millones menos.

El 31 de julio, dos meses antes de la adjudicación, la presidenta del INS solicitó respaldo para declarar urgente el proceso de compra en una sesión del Consejo Sectorial de Salud, celebrada en la sede del Instituto Nacional de Seguros (INS).

La reunión fue presidida por el ministro de Salud, Alexánder Sánchez Cabo, según lo adelantó este miércoles el medio CRHoy y lo corroboró La Nación con el acta. Allí, el jerarca dio a conocer que la propuesta de comprar ambulancias había sido presentada antes en el Consejo de Gobierno, aunque no especificó la fecha.

“Lo que requerimos de parte de ustedes es el apoyo para declarar la urgencia de esta adquisición, de modo que podamos avanzar con el proceso de compra a la mayor brevedad posible y poner estas unidades al servicio de la atención prehospitalaria”, señaló entonces Gabriela Chacón, quien también es presidenta del Cuerpo de Bomberos.

Chacón alegó además, que los procedimientos en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) requerían cumplir etapas administrativas. Por esa razón, planteó la necesidad de contar con respaldo institucional para acelerar la adquisición.

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, solicitó respaldo para declarar urgente la compra de ambulancias para Bomberos. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Tras discutir la propuesta, el Consejo Sectorial de Salud tomó el acuerdo unánime de instruir a Bomberos a acelerar de inmediato la implementación del servicio de atención prehospitalaria, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias viales y disminuir las muertes en carretera.

Además de los jerarcas del INS y Salud, estuvieron presentes: Mónica Taylor Hernández, presidente ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); Lourdes Sáurez Barboza, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); Héctor Chaves León, director de Bomberos; Luis Antonio Monge Cordero, gerente general de la red de servicios de salud del INS; Kathya Villar Bonilla, directora general del Sistema de Emergencias 9-1-1; y Dónald Rojas Fernández, director general del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Así, en agosto, Bomberos efectuó el estudio de mercado con solo tres empresas.

Luego, Bomberos justificó el procedimiento excepcional “bajo la instrucción de la presidente de la República Laura Fernández y del Consejo Sectorial de Salud del Estado mediante acuerdo de acatamiento imperativo emitido en sesión ordinaria número 03-2026, del 31 de julio del 2026”.

El pasado miércoles 11 de noviembre, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, la mandataria Laura Fernández le ordenó a la presidenta del INS no decir nada, después de no contestar una pregunta de La Nación sobre el tema. “Doña Gabriela, no diga nada, pasemos a la siguiente pregunta”, afirmó.

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Procedimiento especial

Para realizar la compra, la institución recurrió al artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que permite procedimientos especiales para atender situaciones de urgencia.

El reglamento de esta misma ley establece que para poner usarlos tiene que existir un acontecimiento cierto, presente, ocasionado por la naturaleza o por acción u omisión humana (artículo 166 del reglamento).

La semana anterior, durante la conferencia de prensa antes mencionada, la presidenta Fernández se desligó de la contratación de las 25 ambulancias.

“El Benemérito Cuerpo de Bomberos y el INS son instituciones autónomas. Se rigen por procedimientos de contratación pública que instituye la ley, las juntas directivas y las oficinas de proveeduría. Yo no tengo ni por qué saber ni enterarme de qué mecanismos, cómo lo compra, quién lo compra, cuándo lo compra.

“Yo no conozco, no tengo nada que ver en los mecanismos de contratación de una institución que tiene autonomía de rango constitucional”, expresó ese día la jerarca.

Este diario envió consultas a Gabriela Chacón, del INS; y a Alexánder Sánchez, de Salud, a través de sus oficinas de prensa, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicar este artículo.

Informes de Bomberos citan instrucción de Laura Fernández en compra de ambulancias

Propuesta de ambulancias se conoció en Consejo de Gobierno

En la sesión del 31 de julio del Consejo Sectorial de Salud, el ministro de Salud dijo:

“Ustedes estuvieron presentes en el Consejo de Gobierno donde se presentó esta propuesta y yo también tuve la oportunidad de intervenir, porque es un tema que me sensibiliza profundamente. Todo surge a partir de la propuesta presentada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el INS ante el Consejo de Gobierno, relacionada con la adquisición de 25 ambulancias de soporte avanzado (finalmente fueron 40) para igual número de estaciones”, se consignó en su intervención en el acta.

Según el jerarca, la propuesta llevó a examinar las deficiencias de la atención prehospitalaria en Costa Rica y la necesidad de establecer un modelo de coordinación entre Bomberos, la Cruz Roja Costarricense, el Sistema de Emergencias 9-1-1 y el Ministerio de Salud.

Así lucerían las 40 ambulancias que el Cuerpo de Bomberos pretende comprar a un consorcio por ¢6.500 millones. (Expediente del Sicop/Captura de pantalla)

El 31 de julio, la jerarca del INS argumentó que Bomberos ya ofrecía atención prehospitalaria en siete estaciones y que la incorporación de nuevas unidades permitiría ampliar la cobertura del servicio.

También manifestó preocupación por las limitaciones en la disponibilidad de ambulancias en algunas comunidades y por las dificultades para atender emergencias con rapidez.