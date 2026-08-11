El diputado Osvaldo Artavia, del PPSO, fue uno de los 30 legisladores que votó la liquidación afirmativa de los gastos del 2025. Atrás, Ana Ruth Esquivel, también oficialista.

Con solo 30 votos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) fue suficiente para aprobar, este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, un informe afirmativo de la liquidación de gastos del Presupuesto Nacional 2025, el último año de la administración de Rodrigo Chaves Robles.

Se trata de una aprobación inusual en el Congreso, pues en 13 años no se había avalado un informe afirmativo sobre los gastos del Gobierno Central, sino que se aprobaba, cada año, un informe negativo, siempre con base en los cuestionamientos lanzados por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el presupuesto gubernamental.

Sin embargo, esta vez, con ventaja numérica tanto en la Comisión de Asuntos Hacendarios como en el plenario, el partido oficialista impuso fácilmente su criterio favorable hacia la liquidación presupuestaria pese al criterio adverso de la CGR.

PPSO aprueba liquidación de gastos del último año de gobierno de Rodrigo Chaves pese a criterio adverso de la Contraloría

La última vez que se aprobó un informe afirmativo de la liquidación presupuestaria fue en octubre del 2013, cuando una alianza del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) permitió una votación de 21 contra 20.

Los diputados de la oposición votaron este lunes en contra del informe afirmativo que defendió el PPSO e impulsaron un informe negativo de minoría, que se envió al archivo por no tener apoyo suficiente.

En criterio de la Contraloría, hubo problemas graves en la calidad y la veracidad de los datos contables de la liquidación presupuestaria, con base en la auditoría realizada por el órgano contralor.

Por una parte, se determinó que hubo un aumento en la subejecución, es decir, en el 2024 se ejecutó un 95,2% de los gastos autorizados, mientras que en el 2025 la ejecución fue de un 94,3%, además de que hubo un repunte en la deuda del Gobierno Central, que creció cerca de ¢2 billones, para cerrar en un 60,4% del producto interno bruto (PIB), lo que reactiva la regla fiscal.

CGR: No refleja la realidad de las finanzas públicas

En la opinión adversa de la CGR se establece que la liquidación de gastos hecha por el Gobierno no refleja la realidad de las finanzas públicas.

“La Contraloría determinó que hubo ¢28.724 millones de ingresos recaudados no incorporados al presupuesto, así como ¢1,6 billones en saldos a favor de los contribuyentes registrados en Tribu-CR, con cerca de un 40% de inconsistencias, lo que impidió validar los ingresos tributarios del último trimestre del año", dice el informe de la oposición.

Adicionalmente, el órgano contralor determinó que hay ¢530.437 millones de gastos no registrados, que provocan que el déficit financiero del año pasado esté subestimado en al menos un 0,9% del PIB. Así lo reconoce incluso el informe aprobado por el PPSO.

“Las cifras oficiales con las que el Gobierno rinde cuentas no constituyen una base confiable ni para la decisión legislativa ni para el escrutinio ciudadano”, advierte el informe de la oposición.

Nogui Acosta defiende gastos

Nogui Acosta, jefe de la fracción del PPSO, presidente de la Comisión de Hacendarios y ministro de Hacienda de Rodrigo Chaves, defendió los gastos de esa administración y la liquidación favorable que ellos aprobaron.

“Estamos hablando de una buena gestión, no vemos los números per se, tenemos que ver cómo se financia el presupuesto, de dónde se saca la plata y al menor costo posible”, dijo.

No obstante, la Contraloría advirtió de que el Gobierno incumplió los principios de equilibrio, de universalidad e integridad por los ingresos y egresos omitidos, y de publicidad. A criterio de la CGR, no son faltas menores, sino las garantías constitucionales y legales del control del gasto público.

Adicionalmente, la CGR advirtió de que el país acumula $46,3 millones pagados en comisiones de compromiso por la mera disponibilidad de recursos que no ejecuta, con un costo ponderado de endeudamiento del 6,1%.

El jefe del PLN, Álvaro Ramírez, aseguró que la liquidación presupuestaria más que una economía jaguar, lo que refleja es una economía cangrejo, que va para atrás.