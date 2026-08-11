Política

PPSO aprueba liquidación de gastos del último año de gobierno de Rodrigo Chaves pese a criterio adverso de la Contraloría

Es la primera vez en 13 años que la integración de la Asamblea Legislativa permite aprobar un informe afirmativo de los gastos del gobierno

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Por Aarón Sequeira
Diputaciones en el plenario legislativo, fracciones legislativas
El diputado Osvaldo Artavia, del PPSO, fue uno de los 30 legisladores que votó la liquidación afirmativa de los gastos del 2025. Atrás, Ana Ruth Esquivel, también oficialista. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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