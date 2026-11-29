Este domingo 29 de noviembre, a partir de las 3 p. m., la Asamblea Legislativa tendrá una inusual sesión del plenario para discutir y votar en segundo debate el expediente legislativo 25.754, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2027.

En otras palabras, se trata de la autorización de financiamiento y gastos, por ¢12,4 billones, para todas las instituciones del Gobierno Central para el 2027.

Aunque no es usual que los diputados trabajen en el Congreso un domingo por la tarde, no es inédito, y es que la Constitución Política y el Reglamento legislativo los obligan a sesionar cuando sea necesario, pero vamos paso a paso.

¿Por qué votar el Presupuesto 2027 este domingo y no el lunes, u otro día?

Bueno, básicamente así lo ordena la Constitución. El domingo 29 de noviembre es el último día en que se puede discutir y poner a votación el Presupuesto Nacional y así lo dice la Constitución Política y lo explica más ampliamente el Reglamento.

Esas leyes definen los plazos exactos para cada paso del trámite presupuestario. La presentación del proyecto es el 1.º de setiembre de cada año, cuando el Ministerio de Hacienda lo entrega a la Presidencia de la Asamblea y esta lo transfiere a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Esa comisión debe dictaminar el expediente a más tardar el 20 de octubre.

El inicio de la discusión en el plenario está fijado para el 1.º de noviembre, o el primer día hábil de ese mes.

La tesis del PPSO es votar el Presupuesto Nacional 2027 sin obedecer la orden de la Sala Constitucional de eliminar las tres disposiciones que se declararon inconstitucionales en el proyecto de ley. En la imagen, Nogui Acosta, jefe chavista, conversa con Kattia Calvo. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Ahora, en cuanto a la votación definitiva, el artículo 178 constitucional dice que la Ley de Presupuesto debe estar definitivamente aprobada el 30 de noviembre, o sea, que se tuvo que haber aprobado como máximo el día antes.

Y sí, eso implica que la Presidencia del Congreso, sin importar quién la ocupe, pueda convocar a las diputaciones a sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, el día que sea necesario, a la hora usual, es decir, las 2:45 p. m., con 15 minutos de gracia para que se reúna el cuórum de 38 diputados necesario para abrir la sesión.

¿Qué pasa si no llegan los diputados a la sesión?

Si a las 3:00 p. m. no están en el plenario los 38 congresistas necesarios establecidos por la Constitución para el cuórum, no se puede realizar la sesión y, en consecuencia, el Presupuesto Nacional 2027 quedaría aprobado de forma automática .

Pero eso abre a otra pregunta, ¿cuál versión del presupuesto sería la que quede aprobada automáticamente? ¿La presentada el primer día de setiembre, la dictaminada por Hacendarios o la aprobada en primer debate el jueves 5 de noviembre?

Como ya el plenario aprobó por mayoría, en primer debate, una versión del proyecto de ley, sería precisamente esa la que quede aprobada de forma automática, si no llega la cantidad necesaria de diputados al plenario este domingo, o bien si llegan y en algún momento de la tarde se rompe el cuórum.

¿A qué hora votan los diputados el Presupuesto?

A pesar de que sea domingo y posiblemente los diputados no tengan muchas ganas de estar en el plenario a esa hora, eso no significa que la sesión vaya a durar poco, y el mejor ejemplo es la discusión y votación del Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026, del pasado jueves 26 de noviembre, que se extendió desde las 4 p. m. hasta casi las 10 p. m.

Muy pocos diputados usaron la palabra el día que empezó la discusión por el fondo del Presupuesto 2027, el lunes 9 de noviembre, antes de que la magistrada Ingrid Hess ordenara suspender la discusión y votación del proyecto, mientras se resolvían dos consultas de constitucionalidad presentadas contra el plan de gastos del próximo año.

Las tensiones entre chavistas y opositores no auguran una sesión de plenario sencilla, este domingo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por lo tanto, posiblemente los congresistas usen los 10 minutos que tiene cada uno para hablar por el fondo del proyecto, más que todo los del Bloque Democrático de la oposición, conformado por las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiano (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Si los 26 diputados de la oposición hablaran, usarían la palabra durante 260 minutos, es decir, cuatro horas y 20 minutos.

Pero...

Aún no podríamos saber a qué hora va a empezar formalmente la discusión de fondo, pues hay discusiones y votaciones por realizar antes, como las mociones que posiblemente presente la oposición para eliminar un recorte presupuestario a las universidades públicas y cuatro normas de ejecución presupuestaria al Poder Judicial que fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional.

Tampoco se puede descartar del todo que varios integrantes de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) usen la palabra.

¿Hay vicios de inconstitucionalidad en el Presupuesto Nacional 2027?

Sí. La Sala Constitucional encontró tres vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el ejercicio económico 2027.

El primero es el recorte de ¢8.048 millones en la partida de fondos postergados del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), destinado al financiamiento de las cinco universidades públicas.

La tesis del FA y del PLN es que los vicios de inconstitucionalidad en el Presupuesto debían eliminarse a través de mociones discutidas y aprobadas en el plenario legislativo. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Los fondos postergados del FEES se refiere a la reducción por ¢64.385 millones, de los años 2020 y 2021, cuando un acuerdo entre los rectores y el Poder Ejecutivo determinó transferir menos recursos debido a la pandemia de covid-19.

El 20 de noviembre de 2025, cuatro ministros del gobierno de Rodrigo Chaves (tres de ellos aún en el gabinete) y los cinco rectores, pactaron la entrega, en ocho tractos, de esos fondos postergados.

El primer tracto se pagaría este 2026, aunque el Ejecutivo coordinó con el PPSO para echarse para atrás.

El segundo tracto viene en el Presupuesto 2027 y, nuevamente, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, coordinó con el PPSO para echarse para atrás y eliminar esa partida, pero la Sala Constitucional dijo que se había cometido un vicio de procedimiento, pues el artículo 85 constitucional dice que los diputados no pueden modificar recursos destinados para las universidades, ya pactados entre Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores.

Normas de ejecución inconstitucionales

El segundo vicio encontrado por la Sala Constitucional es el de las cuatro normas de ejecución presupuestaria impuestas por el gobierno al Poder Judicial, para congelar ¢29.843 millones y la utilización de 2.463 plazas.

Ese dinero y esas plazas solo se podían utilizar, según el Ejecutivo, si la Corte Suprema de Justicia cumplía una serie de requisitos y lograba el permiso de la Contraloría General de la República y de una comisión legislativa, que tiene mayoría de diputados chavistas.

Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que esas cuatro normas presupuestarias se tramitaron sin cumplir los procedimientos que establece la Constitución Política para disposiciones que afecten la organización y funcionamiento del Poder Judicial, que es básicamente hacer una consulta a la Corte Suprema de Justicia.

Además, si la Corte determina que las normas que le consulten le afectan su funcionamiento, esas normas deben aprobarse con una mayoría calificada, es decir, 38 votos.

El tercer vicio encontrado está en dos de esas mismas normas, pero se trata de afectaciones a la Defensoría de los Habitantes de la República, porque los magistrados consideran que se introdujeron normas atípicas cuyo contenido corresponde a legislación ordinaria, lo cual invalidó el procedimiento legislativo.

¿Cómo se enmiendan los vicios de inconstitucionalidad encontrados?

La Sala Constitucional les ordenó a los diputados eliminar los tres vicios de inconstitucionalidad encontrados en el proyecto de ley presupuestario, siguiendo el procedimiento establecido en el inciso 7 del artículo 146 del Reglamento legislativo.

Ese inciso explica que, para los proyectos que tienen un plazo fatal para su votación, los cambios se pueden hacer en el plenario, a través de mociones de orden que permitan eliminar el artículo o artículos viciados de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, desobedeció esa orden y aplicó la vía ordinaria para la tramitación de opiniones consultivas que advierten vicios en los proyectos, es decir, envió el Presupuesto 2027 a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, para que rindiera un informe.

El jueves pasado, ese órgano emitó un informe de mayoría, firmado por cuatro diputados chavistas, y uno de minoría, de los opositores.

En el informe de mayoría se le recomienda al plenario no hacer nada y en el de minoría se le recomienda eliminar las normas viciadas, tal como ordenó la Sala Constitucional.

Este domingo, precisamente, se discutirán y votarán primero esos informe y luego, posiblemente, el Bloque presentará mociones para eliminar los vicios de inconstitucionalidad.

¿Qué pasa si los diputados no eliminan las normas viciadas?

La Sala Constitucional ya determinó que, si los diputados desobedecen la orden girada de eliminar las disposiciones inconstitucionales, “se tendrán por excluidas esas normas que fueron objeto de consulta del respectivo proyecto de ley”.