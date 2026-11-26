El Partido Pueblo Soberano (PPSO) se negó a eliminar el recorte por ¢8.048 millones al presupuesto de las universidades públicas, que fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional este miércoles, y que los diputados tenían oportunidad de enmendar, de acuerdo con lo establecido en el inciso 7 del artículo 146 del Reglamento legislativo.

Ese numeral establece que cuando la Sala encuentre un vicio en algún proyecto de ley que tenga plazo constitucional o reglamentario para votarse, y no sea jurídicamente posible modificarlo, el plenario legislativo puede decidir en cualquier momento de su discusión suprimir o reformar el artículo viciado. Para hacer eso, tendría que realizarse a través de una moción de orden.

En consecuencia, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y los del Frente Amplio (FA) propusieron mociones de orden para modificar la reducción presupuestaria a las universidades que había sido aprobada por el PPSO en la Comisión de Hacendarios, mediante la moción de fondo 9.

No obstante, ambas mociones fueron rechazadas por los 29 congresistas del partido de gobierno presentes en el plenario, y solo recibieron el voto afirmativo de los congresistas del Bloque Democrático presentes.

Tampoco avalaron los oficialistas las mociones del PLN y del FA dirigidas a enmendar la inconstitucionalidad por el fondo que la Sala Constitucional encontró en el recorte adicional al Poder Judicial que el Ministerio de Hacienda incluyó en el Segundo Presupuesto Extraordinario 2026.

Originalmente, la Corte Suprema de Justicia había pactado con el Poder Ejecutivo una rebaja de ¢11.500 millones en el plan de gastos de este año, debido al estrujamiento de las finanzas públicas.

Sin embargo, Hacienda incluyó un recorte mayor, por ¢1.497 millones, para un total de ¢13.000 millones, lo que fue declarado inconstitucional por los magistrados por considerar que atenta contra la independencia judicial.

No obstante, como se trata de una inconstitucionalidad por el fondo, su atención no es vinculante, es decir, que los diputados pueden ignorarla.