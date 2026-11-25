La Sala Constitucional anunció este miércoles que los recortes al presupuesto de las universidades públicas y al Poder Judicial, incluidos en el Segundo Presupuesto de la República para el ejercicio económico 2026, contienen vicios de inconstitucionalidad.

Así lo determinaron los magistrados al resolver dos consultas presentadas contra dicha iniciativa legal.

En el caso de los recortes por ¢8.048 millones a la partida de fondos postergados del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), la Sala Constitucional encontró un vicio de procedimiento legislativo, mientras que en la reducción de ¢13.000 millones a plan de gastos del Poder Judicial, los magistrados constitucionales determinaron un vicio de fondo.

Específicamente, se trata de dos opiniones consultivas resueltas por ese tribunal. En primer término, diputados de las fracciones de Liberación Nacional y Frente Amplio (FA) hicieron una gestión de consulta sobre el recorte a la partida de fondos postergados de las universidades, que correspondían a rebajas en los años 2020 y 2021.

Aunque el gobierno incluyó la partida de ¢8.048 millones para honrar la deuda con las universidades, según lo pactado en noviembre de 2025 en la Comisión de Enlace entre los ministros y los rectores universitarios, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) eliminó esa partida.

Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que encontró que hubo un vicio sustancial del procedimiento por infracción del artículo 85 de la Constitución Política, numeral que establece que los diputados solamente pueden hacer modificaciones a los recursos fijados para las universidades en caso de que haya habido un diferendo entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“Deberá procederse a eliminar la inconstitucionalidad que se declara. (...) De no hacerse, se tendrá por excluida la aprobación de dicha moción. En cuyo caso, el presupuesto se ajustará a los términos anteriores a la aprobación de esa moción”, explicó la Sala Constitucional.

La decisión sobre ese asunto fue unánime y el tribunal tuvo su integración propietaria completa.

En respuesta a la consulta de constitucionalidad presentada por la Corte Suprema de Justicia, contra la reducción presupuestaria al Poder Judicial, el tribunal determinó que no hubo vicio de procedimiento, pues el Segundo Presupuesto Extraordinario 2026 sí fue consultado a la Corte, ente que presentó el informe correspondiente de previo al dictamen hecho en la Comisión de Hacendarios.

En cuanto al fondo, sí hubo un vicio de fondo por razones de constitucionalidad, ante la vulneración del principio de independencia judicial, determinó la Sala Constitucional.

En este caso, la Asamblea Legislativa ya realmente no tendrá tiempo de hacer las modificaciones, pues el plazo constitucional para votar en segundo debate ese proyecto se vence el jueves 26 de noviembre, salvo que se aplique el inciso 7 del artículo 146 del Reglamento legislativo, que permite hacer cambios directamente en el plenario.

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